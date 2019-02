Z informacji ze źródeł dyplomatycznych wynika, że dyrektywa gazowa została przyjęta przez ambasadorów w formie korzystnej dla krajów przeciwnych budowie gazociągu, w tym Polski.

Jedynym krajem, który wypowiedział się przeciwko kompromisowi, była Bułgaria.

Według rozmówcy PAP poprawka uzgodniona przez Paryż i Perlin przewiduje, że jeśli jakiś gazociąg przechodzi przez terytoria kilku krajów unijnych, to aplikowalność przepisów jest ograniczona do ostatniego państwa członkowskiego. Oznacza to, że gazociąg Nord Stream 2 będzie objęty unijnymi regulacjami tylko na wodach terytorialnych Niemiec.

Dodatkowo oznacza to, że Duńczycy nie będą mieli władztwa nad tym rurociągiem, lecz Niemcy.

Ponadto Włosi wprowadzili poprawkę dotycząca połączeń gazowych z Afryką, a państwa wyspiarskie, jak Malta, czy Cypr, uzyskały wyjątki ważne z ich punktu widzenia.

"Generalnie to był szeroki kompromis. (...) Żadna z tych poprawek nie dotyka kwestii fundamentalnych, bo wtedy byśmy się nie zgodzili" - powiedział PAP dyplomata jednego z krajów przeciwnych powstaniu Nord Stream 2. (PAP)

Prace nad projektem nowelizacji dyrektywy w Radzie UE (która skupia kraje członkowskie) toczyły się od miesięcy bez żadnych postępów. Propozycje były blokowane przez kraje niechętne dyrektywie, w tym Niemcy, które są zaangażowane w budowę Nord Streamu 2. Piątkowa decyzja jest przełomem.

Projekt nowelizacji przewiduje, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą w całości podlegały przepisom restrykcyjnego unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Przyjęcie takich regulacji zmniejszyłoby rentowność Nord Stream 2 - drugiego gazociągu, który ma połączyć Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie.

Negocjacje we wtorek

Negocjacje między przedstawicielami państw UE i Parlamentu Europejskiego dotyczące ostatecznego kształtu przepisów w sprawie dyrektywy gazowej, odbędą się we wtorek - podało w piątek PAP źródło dyplomatyczne w Brukseli.

Jeśli obie strony się porozumieją, co nie jest przesądzone, wówczas przepisy będą mogły wejść w życie.

Projekt nowelizacji przewiduje, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą w całości podlegały przepisom restrykcyjnego unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Przyjęcie takich regulacji zmniejszyłoby rentowność Nord Stream 2 - drugiego gazociągu, który ma połączyć Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie.

Merkel: Porozumienie ws. Nord Stream 2 było możliwe dzięki ścisłej współpracy Francji i Niemiec

"Jeśli chodzi o dyrektywę gazową, osiągnęliśmy porozumienie i było to możliwe, ponieważ Niemcy i Francja ściśle współpracowały" - powiedziała Merkel na konferencji prasowej w Berlinie. >>> Czytaj więcej

>>> Czytaj też: Opłacalność Nord Stream 2 może zostać zagrożona, ale UE nie powstrzyma budowy gazociągu