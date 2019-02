Gaz-System: Odbiór końcowy gazociągu Lwówek-Odolanów na przełomie III i IV



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Po dokonaniu dbioru technicznego odcinka Lwówek-Krobia gazociągu Lwówek-Odolanów, do końca lutego planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, podał Gaz-System. Przejęcie do eksploatacji oraz odbiór końcowy inwestycji przewidywane są na przełomie marca i kwietnia 2019 r.

"Gazociąg, który połączy Lwówek i Odolanów będzie istotnym elementem Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz częścią magistrali łączącej Terminal LNG w Świnoujściu z podziemnymi magazynami gazu w Wierzchowicach i Mogilnie. Odbiór techniczny I etapu, tj. odcinka łączącego Lwówek i Krobię, odbył się 4 lutego 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Odbiór obejmował część liniową i obiektową w zakresie wszystkich branż: formalno-prawnej i geodezyjnej, budowlanej, technologicznej, elektrycznej, przeciwkorozyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), telemetrii i sterowania. Potwierdzono gotowość techniczną wszystkich elementów gazociągu. Odebrano:

- ok 114 km gazociągu DN 1000 wraz z linią światłowodową,

- liniowe zespoły zaporowo-upustowe z układami obejściowymi wyposażonymi w kolektory umożliwiające podłączenie nowych odbiorców w miejscowościach Opalenica, Kotowo, Kościan i Krzemieniewo,

- przebudowane węzły przesyłowe gazu w Lwówku i Krobi.

"Do końca lutego 2019 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powstałej infrastruktury. Przejęcie do eksploatacji oraz odbiór końcowy inwestycji przewidywane są na przełomie marca i kwietnia 2019 r." - czytamy dalej.

Gazociąg Lwówek-Odolanów DN1000 realizowany jest na terenie 19 gmin, w województwach wielkopolskim i dolnośląskim. Gazociąg będzie miał długość 168 km. Jego średnica nominalna wynosi 1000 mm, a ciśnienie robocze: 8,4 MPa. Odbiór końcowy oraz przejęcie do eksploatacji II etapu gazociągu Lwówek-Odolanów na odcinku Krobia-Odolanów o długości około 54 km odbyły się 30 sierpnia 2018 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)