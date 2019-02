"Na bazie silnych relacji między USA a Polską obaj politycy omówią kwestie związane z bezpieczeństwem i bezpieczeństwem energetycznym" - napisano w komunikacie przekazanym PAP przez ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Podkreślono, że Polska i USA współorganizują zaplanowane na 13-14 lutego w Warszawie spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Pompeo przybędzie do Warszawy we wtorek. Wcześniej odwiedzi Budapeszt i Bratysławę, a po zakończeniu wizyty w Polsce uda się do Brukseli i Reykjaviku – napisano.

W poniedziałek sekretarz stanu uda się do stolicy Węgier i spotka się tam z premierem tego kraju Viktorem Orbanem, szefem MSZ Peterem Szijjarto i ministrem obrony Tiborem Benko. Tematami rozmów będą współpraca obronna, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo regionalne, wsparcie dla Ukrainy, jak również sposoby przeciwdziałania wpływom Rosji i Chin oraz wzmacnianie zachodniego sojuszu; Pompeo spotka się także z liderami społeczeństwa obywatelskiego – podano w komunikacie.

Dzień później sekretarz stanu USA przybędzie do stolicy Słowacji, gdzie będzie uczestniczył w rozmowach z udziałem prezydenta tego kraju Andreja Kiski, premiera Petera Pellegriniego i szefa MSZ Miroslava Lajczaka. Według komunikatu rozmowy będą dotyczyły amerykańsko-słowackiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa, słowackiej prezydencji w OBWE oraz kwestii regionalnych i globalnych.

Po wizycie w Polsce Pompeo pojedzie do Brukseli, gdzie zaplanowano jego spotkanie z wysoką przedstawiciel UE ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa Federicą Mogherini. Według Departamentu Stanu spotkanie będzie poświęcone "różnorakim kwestiom współpracy między USA a UE", obejmującym m.in. starania na rzecz przywrócenia demokracji w Wenezueli oraz sposoby wsparcia tymczasowego prezydenta tego kraju Juana Guaido i tamtejszego Zgromadzenia Narodowego, jak też kwestiom umacniania bezpieczeństwa europejskiego oraz odpowiadania na zagrożenia ze strony Iranu i Rosji.

Na zakończenie swojej europejskiej podróży sekretarz stanu USA złoży wizytę w Reykjaviku. W piątek spotka się tam z premier Islandii Katrin Jakobsdottir oraz ministrem spraw zagranicznych Gudlaugurem Thor Thordarsonem, by omówić kwestie bezpieczeństwa w regionie północnego Atlantyku, przyszłą prezydencję Islandii w Radzie Arktycznej oraz rozwijające się relacje gospodarcze – napisano w komunikacie.

