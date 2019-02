PLL LOT uruchomią połączenia z Budapesztu do Brukseli i Bukaresztu od września



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) uruchomią połączenia z Budapesztu do Brukseli i Bukaresztu od 2 września br., podał przewoźnik. Uruchomienie nowych połączeń wpisuje się w strategię rozwoju LOT-u na Węgrzech i wzmacnianie pozycji lidera przewozów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreślił LOT.

"LOT intensywnie rozwija się na Węgrzech. Od 2 września br., Embraery 195 wystartują z Budapesztu do dwóch kolejnych miast w Europie - do Brukseli i Bukaresztu. W sumie obok Nowego Jorku, Chicago, Krakowa, Londynu City i Warszawy LOT oferuje aż 7 bezpośrednich międzynarodowych tras ze stolicy Węgier" - czytamy w komunikacie.



Od 2 września br. rejsy do Brukseli i Bukaresztu będą realizowane dwa razy dziennie, 12 razy w tygodniu Embraerami 195. Do obsługi połączeń LOT na stałe zbazuje w Budapeszcie jeden samolot tego typu, podano także.



"LOT zgodnie z obietnicą, jaką złożyliśmy węgierskim pasażerom, rozwija swoje skrzydła w Budapeszcie i, tak jak zapowiadaliśmy, otwiera kolejne bezpośrednie połączenia do ważnych miast w Europie i na świecie. Po Londynie City pora na Brukselę i Bukareszt, dwa miasta, do których nie ma dziś bezpośredniego połączenia wykonywanego przez linię full service. Od dziś tylko LOT oferuje bez przesiadek aż trzy klasy podróży i przelot wygodnym Embraerem. Właśnie tego potrzebowali nasi pasażerowie. Wraz z nowymi połączeniami rozwijamy lotnisko w Budapeszcie pod kątem pasażerów tranzytowych. Dotyczy to m.in. pasażerów z Bukaresztu, którzy mogą polecieć z przesiadką na tym lotnisku m.in. do Londynu City czy Nowego Jorku i Chicago, a także do Brukseli. Oferta połączeń tranzytowych zdecydowanie podnosi atrakcyjność lotniska w Budapeszcie" - powiedział prezes Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie.

"Lotnisko Budapeszt z przyjemnością przyjmuje nowe połączenia oferowane przez LOT z Węgier. Rejsy do ważnych europejskich stolic są odpowiedzią na obecne zapotrzebowanie pasażerów i uzupełnieniem oferty połączeń z Budapesztu. Razem z uruchomionymi w ubiegłym roku połączeniami transatlantyckimi do Nowego Jorku, Chicago a także do Warszawy, Krakowa i London-City, LOT jest jednym z najlepiej rozwijających się przewoźników na naszym lotnisku" - dodał prezes Budapest Airport Jost Lammers.

Uruchomienie nowych połączeń wpisuje się w strategię rozwoju LOT-u na Węgrzech i wzmacnianie pozycji lidera przewozów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreśla przewoźnik. Oprócz dwóch nowych połączeń do Brukseli i Bukaresztu, od ubiegłego roku LOT realizuje połączenia także do Nowego Jorku (JFK), Chicago, Krakowa i Warszawy, a już 18 lutego br. poleci także do London City. Obecnie do obsługi połączeń ze swojej bazy w Budapeszcie LOT zatrudnia 80 członków węgierskich załóg, trwają również rekrutacje nowej kadry pilotów.

Polskie Linie Lotnicze LOT są spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy osób w komunikacji krajowej i międzynarodowej. PLL LOT miały ponad 8,8 mln pasażerów w 2018 r., o 2 mln więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)