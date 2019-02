Konsumenci i firmy w strefie euro płacą dziś bardzo niskie opłaty lub nie płacą w ogóle za przelewy w euro między jednym krajem unii walutowej a drugim. Inaczej ma się to w przypadku przesyłania pieniędzy z kraju UE spoza strefy euro do kraju, w którym obowiązuje wspólna waluta.

Wysłanie przelewu w euro np. z Bułgarii (gdzie walutą jest lew) do Finlandii (strefa euro) kosztuje obecnie w zależności od banku 15-24 euro, nawet, jeśli wysyłamy 10 euro. W Czechach to koszt 7,5-9,5 euro. Spośród krajów spoza eurolandu w tym rankingu najlepiej wypada Polska. Z danych KE przedstawionych w ubiegłym roku wynika, że przelewy w euro za granicę są w Polsce najtańsze – kosztują od 1,20 do 1,90 euro.

KE chce to zmienić - wprowadzić przepisy, które znacznie zmniejszą te opłaty. Dlatego w marcu 2018 roku przedstawiła projekt nowych regulacji, dzięki którym mieszkańcy UE mają zaoszczędzić rocznie nawet 1 mld euro.

Propozycje przepisów poparł Parlament Europejski. W czwartkowym głosowaniu posłowie przyjęli - 532 głosami za, przy 22 przeciw i 55 wstrzymujących się - nowe przepisy mające położyć kres ich zdaniem dyskryminacji, której doświadczają użytkownicy usług płatniczych w UE poza strefą euro.

Zdaniem parlamentarzystów banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także zwiększyć przejrzystość opłat za wymianę walut.

Nowe przepisy, które Parlament wstępnie uzgodnił już z krajami członkowskimi w ramach Rady UE, będą również chronić konsumentów przed nadmiernymi i arbitralnymi obciążeniami z tytułu przeliczania walut. Przy dokonywaniu płatności w innej walucie, mają być oni informowani o kwocie do zapłaty w walucie lokalnej i walucie, w której prowadzony jest rachunek.

Wprowadzona będzie jedna podstawa do obliczania kosztów przeliczenia waluty dla płatności w punkcie sprzedaży lub bankomacie.

Konsumenci otrzymają elektroniczne powiadomienie, takie jak wiadomość tekstowa, e-mail lub powiadomienie za pośrednictwem aplikacji mobilnej bądź internetowej płatnika, o obowiązujących opłatach za przeliczenie waluty. Banki nie będą mogły pobierać od klienta opłat za powiadomienia.

Będą musiały również ujawnić szacunkowy koszt przeliczenia waluty w przypadku przelewów bankowych przed dokonaniem płatności.

"150 milionów obywateli UE i 6 milionów przedsiębiorstw działających w krajach spoza strefy euro płaci o wiele wyższe opłaty za transfer euro niż ludzie i firmy w strefie euro. Teraz tak już nie będzie, a wszyscy Europejczycy będą płacić znacznie niższe opłaty, co pozwoli im zaoszczędzić ponad 1 mld euro rocznie. To już druga mała rewolucja w UE po zniesieniu opłat roamingowych" - powiedziała w czwartek sprawozdawczyni projektu, europosłanka Eva Maydell.

Komisja Europejska chce, by opłaty pobierane za płatności transgraniczne w euro były takie same jak te, które byłyby naliczane za równoważne płatności krajowe w lokalnej walucie. W rezultacie opłaty w krajach spoza eurolandu mają spaść nawet do kilku eurocentów.

Z Brukseli Łukasz Osiński

>>> Polecamy: Optymalizacji nie było? Belgia wygrała z Komisją Europejską