Czy w niedzielę 10 września sklepy będą otwarte?

W niedzielę 10 września 2023 roku sklepy będą ZAMKNIĘTE. Kolejna handlowa niedziela przypadnie 17 grudnia 2023 r.

Niedziele handlowe w 2023 roku

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele, która weszła w życie 1 marca 2018 roku, w całym 2023 roku przypada tylko 7 niedziel handlowych - po jednej niedzieli w styczniu, czerwcu, sierpniu i po dwie niedziele handlowe w kwietniu i grudniu.

Lista niedziel handlowych w 2023 roku:

29 stycznia,

2 kwietnia,

30 kwietnia,

25 czerwca,

27 sierpnia

17 grudnia,

24 grudnia.

Niedziele handlowe 2023 - kalendarz

Kalendarz niedziel handlowych w 2023 roku w PDF do pobrania TUTAJ:

Niedziele handlowe 2023 - kalendarz pobierz plik

Niedziele handlowe 2023 - kalendarz Google

Przygotowaliśmy kalendarz niedziel handlowych 2023 w Google. Kliknij TUTAJ, by dodać go do swojego kalendarza.

Zakaz handlu w niedziele - kogo nie obowiązuje?

Od zakazu handlu w niedziele obowiązują wyjątki. Nie podlegają pod niego on m.in. cukiernie i kawiarnie, stacje paliw, kwiaciarnie czy sklepy z prasą. Pełną listę sklepów, które są otwarte w niedziele znajdziesz TUTAJ.

Złamanie zakazu handlu i otwarcie sklepu w niedziele grozi karą od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli zakaz ten jest łamany notorycznie - nawet kara ograniczenia wolności.