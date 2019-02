"Poziom zysku EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Synektik SA za pierwszy kwartał roku finansowego 2018 (trwającego od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku) wyniesie według szacunków 11 500 000 zł, co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2018 roku w wysokości 14 037 000 zł. Jest to o 94% więcej niż skumulowany zysk EBITDA za dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku, który wyniósł 7 233 778,90 zł" - czytamy w komunikacie.



Zakładane przez grupę wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał roku finansowego 2018 są na rekordowym poziomie, podano także.



Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zostanie opublikowane 21 lutego br.



Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.



(ISBnews)