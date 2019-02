Vigo System otrzymało dofinansowanie inwestycji technologicznej w wys. 6 mln zł



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Projekt Vigo System pt. "Wdrożenie opracowanej w ramach projektu 'Narażenia' technologii produkcji chipów detekcyjnych" został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 - "Kredyt na innowacje technologiczne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej, podała spółka. Rekomendowana kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 6 mln zł.

"W ramach projektu emitent będzie realizował inwestycję technologiczną, polegającą na wdrożeniu własnej, innowacyjnej technologii poprzez rozbudowę hali produkcyjnej, budowę instalacji cleanroom oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt produkcyjny" - czytamy w komunikacie.

Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, działającym jako instytucja pośrednicząca, podano również.

W umowie o dofinansowanie określone zostaną o szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przekazanych środków finansowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 172 000 zł netto. Projekt ma zostać zrealizowany do 30 czerwca 2021 r. Zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

"Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania, emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju emitenta" - czytamy dalej.

Realizacja projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń strategii spółki na lata 2016-2020, podsumowano.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)