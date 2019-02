CCC otrzymało bezwarunkową decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli nad spółką Gino Rossi w drodze nabycia przez wzywającego akcji tej spółki, co oznacza ziszczenie się warunku prawnego zastrzeżonego w punkcie 29 wezwania, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. >>>>

Jujubee odnotowało 2,27 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r. wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rada nadzorcza Pozbud T&R zdecydowała o rozszerzeniu składu zarządu do trzech osób i powołaniu na wiceprezesa Michała Ulatowskiego, podała spółka. >>>>

Synektik osiągnął 11,5 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. roku finansowego (trwającego od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.), zaś wynik ten za 12 miesięcy (tj. na koniec 2018 r.) wyniósł 14,04 mln zł, podała spółka powołując się na szacunkowe dane. >>>>

Unified Factory w restrukturyzacji odnotowało 15,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2018 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Alior Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA (Advanced Measurement Approach) poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH. Efektem wdrożenia metody AMA w 2018 r. i jej rozszerzenia w lutym br. jest zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 pkt proc. i łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,45 pkt proc., podał bank. >>>>

Unibep miał ok. 1 659,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ok. 26,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Awbud złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych Awbudu za lata obrotowe 2016-2017, podała spółka. >>>>

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja osiągnął ok. 11,4 mln zł (czyli 0,77 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. Skonsolidowany wynik EBITDA uwzględniający koszty z tytułu rekompensat KDT w wysokości ok. 119,8 mln zł wyniósł ok. 155,7 mln zł w ub. roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 126 mln zł. >>>>

Projekt Vigo System pt. "Wdrożenie opracowanej w ramach projektu 'Narażenia' technologii produkcji chipów detekcyjnych" został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 - "Kredyt na innowacje technologiczne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej, podała spółka. Rekomendowana kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 6 mln zł. >>>>

Onico odnotowało 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

T-Bull odnotował ponad 7 milionów pobrań gier na platformach mobilnych w styczniu, podała spółka. Ponadto otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na promocję własnej marki na rynkach zagranicznych. Kwota dofinansowania wynosi 290 775,00 zł - całkowity koszt projektu to 388 tys. zł. >>>>

Zarząd Stelmetu rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 23,24 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>>

XTPL zadebiutuje na głównym parkiecie GPW w środę, 20 lutego br., podała spółka. Firma chce się znaleźć w kręgu zainteresowań kolejnych inwestorów instytucjonalnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, inwestujących w przełomowe w skali globalnej innowacje. >>>>

Atal rozpoczął sprzedaż 294 mieszkań w ramach I etapu poznańskiego projektu Apartamenty Dmowskiego, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kw. 2021 roku. >>>>

PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - przyłączyła 183 MWt do swojej sieci ciepłowniczej w 2018 r. i planuje przyłączyć kolejne 171 MWt w 2019 r., podała spółka. >>>>

PrimeBit Games pracuje nad wdrożeniem do swoich produktów technologii blockchain, umożliwiając w ten sposób graczom wymianę zdobytych osiągnięć, przedmiotów i przywilejów za pomocą kilku najpopularniejszych kryptowalut, podała spółka. Studio będzie pobierać prowizję za każdą dokonaną w sklepie transakcję. >>>>