Jak poinformował w piątek Urząd Regulacji Energetyki, w czwartek Prezes URE rozszerzył koncesję na magazynowanie paliw gazowych spółki Gas Storage Poland o nowe pojemności magazynowe Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo. Aktualnie pojemność magazynowa KPMG Kosakowo wynosi 239,40 mln m sześc. o niemal 94 mln m sześc.

Zwiększenie pojemności magazynowej czynnej KPMG Kosakowo przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. W magazynach utrzymywane są zapasy handlowe oraz zapasy obowiązkowe gazu ziemnego - podkreślił Urząd.

Wraz z włączeniem nowej kawerny w Kosakowie do systemu, pojemność polskich magazynów gazu przekroczyła 3 mld m sześc. Zgodnie z koncesjami, wydanymi przez URE wynosi ona dokładnie 3 mld 79,25 mln m sześc. Jednocześnie URE poinformował, że trwa postępowanie administracyjne dotyczące nieznacznej korekty poziomu pojemności czynnej magazynu Mogilno.

Operatorem systemu magazynowania - czyli operatorem wszystkich używanych magazynów gazu jest Gas Storage Poland, spółka z grupy kapitałowej PGNiG. Eksploatowanych magazynów jest siedem: „Husów” mieszczący 500 mln m sześc., „Wierzchowice” - 1 mld 200 mln, „Mogilno” - 589,85 mln, „Swarzów” - 90 mln, „Brzeźnica” - 100 mln, „Strachocina” - 360 mln i Kosakowo - 239,40 mln. Przy czym Mogilno i Kosakowo to magazyny kawernowe, gromadzące gaz w wypłukanych przestrzeniach w złożach soli, tzw. wysadach solnych. Pozostałe to magazyny wykorzystujące sczerpane złoża gazu. Magazyny mają różne charakterystyki, o ile kawerny można z dużą szybkością napełniać i opróżniać, to magazyny złożone mają długi cykl napełniania i opróżniania. Typowo używa się ich do gromadzenia gazu latem, by uwolnić go w sezonie zimowym, kiedy zużycie jest większe. (PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski