Chodzi o pieniądze z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

Zmiany będą dotyczyć tylko przedsiębiorstw; innych podmiotów, np. samorządów czy spółdzielni mieszkaniowych - nie.

"Zmiany w zasadach dofinansowania dla firm w ramach konkursu na wykorzystanie energii odnawialnej wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze, analiza poprzedniego konkursu wyraźnie wskazała, że przedsiębiorstwa wnioskują o dotacje, które średnio nie przekraczają miliona złotych. Po drugie, obecnie mają możliwość skorzystania z tzw. pożyczki termomodernizacyjnej, obejmującej też budowę urządzeń do produkcji energii z OZE. Taka pożyczka, finansowana również z Regionalnego Programu Operacyjnego, to dobre rozwiązanie właśnie dla firm, które potrzebują mniejszego wsparcia - do 1 miliona złotych" - wyjaśniła PAP rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna–Jórczykowska.

Nowe zasady będą obowiązywać od konkursu w kwietniu, w którym wspierane będą inwestycje w OZE na tzw. własne potrzeby. W konkursie będzie łącznie do zdobycia 30 mln zł. O wsparcie będą się mogły starać małe i średnie firmy, samorządy, producenci rolni - także grupy producenckie - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - poinformował urząd marszałkowski.

Informując o zmianach urząd tłumaczy, że np. w ramach ostatniego konkursu na dotacje z RPOWP na inwestycje w OZE dla firm (konkurs był w 2017 r.), przyznano je 82 małym i średnim firmom w regionie. Łącznie dostały one dotacje w wysokość 72,5 mln zł. Urząd wyliczył, że średnia wartość jednej dotacji nie przekracza 1 mln zł i wynosi 882 tys. zł. Nie było jeszcze wówczas tzw. pożyczek na termomodernizację, w ramach których można również dostać wsparcie z RPOWP na produkcję energii z OZE na własne potrzeby.

"Od kilku miesięcy sytuacja się zmieniła. Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z atrakcyjnych pożyczek do 1 mln zł właśnie na wykorzystanie OZE w swojej działalności. Jest to finansowanie przeznaczone tylko i wyłącznie dla firm. A w związku z tym małe i średnie przedsiębiorstwa nie muszą konkurować o wsparcie z innymi podmiotami, tak, jak to ma miejsce w ramach konkursów na dotacje"- uzasadnia zamiany urząd marszałkowski.

Urząd zapowiada w komunikatach o zmianach, że decyzje o udzielaniu pożyczek na inwestycje w OZE będą wydawane szybko - w kilka dni, korzystane będą również warunki finansowe, także możliwość sfinansowania inwestycji w całości z pożyczki.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka