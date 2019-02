Obszerny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego został przygotowany przez resort sprawiedliwości. Jak mówił w grudniu ub.r. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, proponowane rozwiązania mają przyspieszyć postępowania sądowe. Z uzasadnienia projektu wynika, że zmiany mają m.in. usprawnić postępowanie karne, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego oraz wyeliminować błędy legislacyjne w ustawie.

Projekt zakłada m.in. eliminację konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów zaliczonych do materiału dowodowego.

Zgodnie z projektem, sąd będzie miał też możliwość w większym stopniu podjęcia decyzji co do tego, które dowody osobowe powinny być przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie, a w odniesieniu do których wystarczające jest ujawnienie treści protokołów ich uprzedniego przesłuchania. Sąd nie będzie też miał obowiązku sprowadzenia na salę rozpraw dowodów rzeczowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt zmierza również do zlikwidowania zbędnych formalizmów w postępowaniach, których istnienie przedłuża w praktyce bieg postępowania. "Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków sądów pierwszej i drugiej instancji. Należy zważyć na to, że prawidłowo opracowane wzory formularzy pozwolą na zawarcie w nich wszelkich wymaganych ustawą procesową treści, które są niezbędne dla wyjaśnienia powodów wydania danego wyroku, wywiedzenia środka zaskarżenia oraz oceny zasadności tego wyroku przez sąd odwoławczy" - głosi uzasadnienie projektu.

Projekt MS przewiduje ponadto wprowadzenie mechanizmów mających na celu przyspieszenie prowadzenia postępowań przygotowawczych. W tym celu resort zaproponował wprowadzenie możliwości odstąpienia od takiego przesłuchania pokrzywdzonego, którego zeznania nie miałyby istotnego znaczenia dla dokonania ustaleń faktycznych.

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd zajmie się też projektem zmian uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku. Projekt przygotowany przez resort infrastruktury zakłada zwiększenie wydatków na program kolejowy o 1,8 mld zł. Środki na zwiększenie wartości programu pochodzić będą z budżetu państwa i przekazane zostaną spółce PKP Polskie Linie Kolejowe w drodze wykupu akcji tej spółki od PKP SA.

Dokapitalizowanie w wysokości 1,8 mld zł ma zapewnić prawidłową realizację KPK szczególnie w części dotyczącej inwestycji w infrastrukturę kolejową w portach morskich.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów napisano, że wartość KPK zwiększona zostanie również o 2,5 mld zł, które pochodzić będą z dodatkowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. "Środki te przeznaczone zostaną na współfinansowanie zwiększonej wartości projektów portowych i innych projektów będących już w realizacji oraz projektów przesuniętych z listy rezerwowej na podstawową" - napisano w wykazie prac legislacyjnych.

Ministrowie zapoznają się też z informacją minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej na temat funkcjonowania w 2018 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (PAP)

autor: Rafał Białkowski