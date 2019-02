Orlen Aviation zbuduje 4 zbiorniki na paliwo lotnicze na lotnisku w Pyrzowicach



Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Spółka Orlen Aviation z grupy kapitałowej Orlen ogłosiła postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy rozbudowy składu paliw lotniczych spółki na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Chodzi o cztery zbiorniki po 100 m3 każdy, wynika z treści postępowania. Oferty można składać do 28 lutego br., a termin realizacji prac to 30 sierpnia 2019 roku.

"To pierwszy etap planowanej inwestycji, który polega na budowie czterech naziemnych zbiorników paliwa lotniczego JET-A1 o pojemności 100 m3 każdy, wykonaniu infrastruktury technicznej, w tym rurociągów technologicznych i armatury oraz rozbudowie stanowiska przyjęciowego w celu zwiększenia wydajności dostaw paliwa" - czytamy w zaproszeniu do składania ofert.

W skład zamówienia wchodzi także wykonanie zespołu przeciwpożarowego, na który składać ma się zbiornik wody o pojemności ok. 400 m3 , pompownia kontenerowa i działko pianowe, wykonanie przyłączy i zewnętrznych instalacji wod-kan., przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej oraz oświetleniowej, usunięcie kolizji posadowienia zbiorników z eNA, przebudowa monitoringu wizyjnego, budowa miejsc postojowych oraz wykonanie dodatkowych utwardzeń na placu manewrowym, a także przeprowadzenie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i odbiorów, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie nowych obiektów do eksploatacji, podano także.

Termin wykonania prac wraz z przekazaniem instalacji do użytkowania określony został nie później niż do 30 sierpnia 2019 roku, przy czym obowiązuje on przy przekazaniu przez zamawiającego pozwolenia na budowę do 31 maja 2019 roku.

To już druga tego typu inwestycja Orlen Aviation w tym roku. W połowie stycznia spółka informowała o postępowaniu dotyczącym budowy czterech podziemnych zbiorników na paliwo lotnicze po 100 m3 każdy na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, wraz z niezbędną infrastrukturą. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest na marzec 2019 roku, a wykonawca będzie miał czas do końca 2019 roku na zrealizowanie całości zadania.

Orlen Aviation istnieje pod obecną nazwą od 2017 r. (wcześniej jako Petrolot). To spółka grupy kapitałowej Orlen świadcząca usługi tankowania statków powietrznych oraz lotniskowe usługi magazynowania paliw lotniczych. Obecnie świadczy usługi tankowania na jedenastu polskich lotniskach i jest dostawcą paliwa lotniczego dla kilkuset polskich i zagranicznych linii lotniczych oraz firm posiadających statki powietrzne.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)