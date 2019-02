„Przybyłem do was w piątą rocznicę dramatycznych wydarzeń na Majdanie, w rocznicę rewolucji godności, by podziękować wszystkim Ukraińcom. Przyjechałem jako przewodniczący RE, ale także jako Polak, wasz najbliższy sąsiad i serdeczny przyjaciel” – przemawiał w języku ukraińskim.

Tusk przypomniał słowa papieża Jana II, który na początku polskiej drogi do zjednoczonej Europy mówił, iż nie będzie ona sprawiedliwa bez niezależnej Polski jako jej części.

„Chcę powiedzieć tu i teraz: nie ma sprawiedliwej Europy bez niepodległej Ukrainy. Nie ma bezpiecznej Europy bez bezpiecznej Ukrainy, a mówiąc prościej: nie ma Europy bez Ukrainy” – podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej podczas uroczystej sesji ukraińskiej Rady Najwyższej.

>>> Czytaj też: "Washington Post": Niedoszły szczyt V4-Izrael obnażył sprzeczność tego sojuszu