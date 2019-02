Orban oznajmił, że planowano, by premierzy V4 razem przybyli do Jerozolimy i to się „prawie udało”, ale ostatecznie szczyt został przełożony. W jego opinii byłoby lepiej, gdyby przyjechali wszyscy, bo zawsze lepiej żyć razem niż odczuwać czyjś brak.

Węgry łączy z Polską dobra przyjaźń, ściśle współpracują także w UE – przytacza agencja MTI wypowiedź węgierskiego premiera. Agencja Reutera napisała, że Orban dodał, iż Węgry łączy dobra przyjaźń także z Izraelem.

"Kiedy dwoje naszych przyjaciół dyskutuje między sobą, można tylko mieć nadzieję, że będą rozmawiać ze sobą bezpośrednio i poprawią sytuację. Ja też mam taką nadzieję" - zacytowała słowa Orbana agencja Reutera.

Jak dodał Reuters, stojący obok Orban Netanjahu nie odpowiedział wprost, gdy zadawano pytanie o tę sprawę. Powiedział tylko, że węgierski przywódca jest "świetnym dyplomatą".

Orban powiedział, że poinformował Netanjahu o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, których jednym z ważnych celów jest - według niego - wyparcie antysemityzmu z Europy. Dodał, że byłoby dobrze, gdyby po wyborach w Unii Europejskiej byli przywódcy, którzy nie finansują organizacji pozarządowych ingerujących w sprawy polityczne i reprezentujących antyizraelski punkt widzenia.

Przypominając, że właśnie przypada 30. rocznica odnowienia węgiersko-izraelskich stosunków dyplomatycznych, Orban ocenił, że Netanjahu odegrał kluczową rolę w odrodzeniu współpracy Izraela z Europą Środkową.

Premier Węgier poinformował też, że rząd węgierski otworzy w Jerozolimie przedstawicielstwo handlowe. Jak dodał, będzie to krok na drodze do zacieśnienia stosunków węgiersko-izraelskich.

Jak podkreślił, na Węgrzech działa obecnie 210 izraelskich firm i rząd węgierski pragnie zacieśnić współpracę dwustronną w sferze nowych technologii.

Netanjahu ze swej strony podziękował Węgrom za zajmowanie strony Izraela w międzynarodowych organizacjach, w tym ONZ. Za ważny gest uznał też zapowiedź otwarcia handlowego przedstawicielstwa w Jerozolimie.

