WIG20 spadł na zamknięciu o 0,14 proc. do 2.322,41 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,25 proc. do 4.077,12 pkt., sWIG80 poszedł w dół o 0,62 proc. do 11.478,86 pkt., a WIG stracił 0,19 proc. do 59.477,32 pkt.

Obroty wyniosły 717 mln zł, w tym 561 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł Eurocash (o 3,0 proc.). Była to piąta z rzędu zwyżkowa sesja dla spółki, której kurs w tym czasie zyskał 5,5 proc.

Alior poszedł w górę o 2,8 proc. Izabela Firlej, dyrektor w Alior Banku poinformowała PAP Biznes we wtorek, że efekt kapitałowy wdrożenia metody AMA może być większy niż zapowiedziane 37 pb na Tier1.

Zniżkom przewodził Santander BP (o 2,2 proc.).

Na szerokim rynku wzrostom przewodził Braster, którego akcje poszły w górę o 55 proc. Kurs spółki odrobił we wtorek tegoroczne spadki i wyszedł na 10-proc. plus w ujęciu YTD.

Braster poinformował we wtorek, że podpisał z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions (Medikabazaar) umowę na sprzedaż i dystrybucję systemu Braster Pro na rynku indyjskim. Do końca 2021 roku na rynek indyjski ma trafić łącznie 7.500 urządzeń wraz z pakietami badań. Umowa została zawarta na okres trzech lat, a jej zapisy określają progi sprzedażowe wyznaczone do osiągnięcia przez dystrybutora na rynku indyjskim.

Silne zwyżkował także Ursus (o 31 proc.). Handel na akcjach zatrzymał się przed godziną 12.00 i przez resztę sesji trwało równoważenie kursu (TKO na koniec sesji wynosił 2,40 zł, co oznaczałoby 124-proc. wzrost).

Tuż przed godz. 11.00 Ursus podał, że po wykluczeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ofert konsorcjów Autosanu oraz Politechniki Śląskiej, oferta złożona przez konsorcjum grupy Ursus została wybrana jako jedyna na opracowanie projektu i dostawę pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

Projekt składa się z fazy badawczo-rozwojowej o wartości 22,35 mln zł oraz, po pozytywnej ocenie projektu, fazy wdrożeniowej o wartości 2,514 mld zł netto. Z dokumentacji przetargu wynika, że w ramach projektu wyprodukowanych ma zostać maksymalnie 1.082 pojazdów bezemisyjnych. Obie fazy powinny zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Po drugiej stronie rynku znalazła się Trakcja, która zniżkowała o blisko 27 proc.

Grupa podała w poniedziałek po sesji, że - według szacunków - w 2018 roku miała 75 mln zł straty netto. Firma poinformowała też, że rozpoczęła działania zmierzające do refinansowania istniejącego zadłużenia bankowego oraz dokapitalizowania spółki poprzez emisję nowych akcji. Trakcja nie podała szczegółów dotyczących zapowiedzianych działań, w tym wielkości rozważanej emisji akcji.

Prezes Trakcji Marcin Lewandowski poinformował we wtorek, że spółka liczy na zamknięcie procesu refinansowania zadłużenia i podniesienia kapitału do połowy 2019 r.

W dół poszły także notowania innych spółek z branży infrastruktury kolejowej - Torpol o 6,7 proc., a ZUE o 2,1 proc. (PAP Biznes)