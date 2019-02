Jedynkami są też: Anna Fotyga, Kosma Złotowski i Jadwiga Wiśniewska.

Komitet Polityczny PiS debatował ponad dwie godziny; w spotkaniu wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński, a także marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Na Nowogrodzką przybyli też szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka partii, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister obrony Mariusz Błaszczak, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, wiceprezes partii, b. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Decyzję Komitetu Politycznego dot. "jedynek i dwójek" przedstawiła dziennikarzom rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "Przeanalizowaliśmy wszystkie okręgi i kandydatów, i tych kandydatów mamy więcej niż miejsc, więc potrzebujemy odrobinę czasu, by te listy doprecyzować. Jak tylko one będą zaakceptowane w całości, bo są okręgi takie, które już w zasadzie zostały zaakceptowane w całości, ale chcemy te listy przedstawiać całe" - powiedziała rzeczniczka PiS.

Jak dodała, eurodeputowany Tomasz Poręba, decyzją Komitetu Politycznego PiS został jednogłośnie wybrany szefem sztabu w kampanii do PE.

Zgodnie z decyzją Komitetu szef MSWiA Joachim Brudziński będzie "jedynką" w wyborach do PE w okręgu zachodniopomorskim, wicepremier Beata Szydło - w małopolsko-świętokrzyskim, europoseł Jacek Saryusz-Wolski - w Warszawie, a wicemarszałek Senatu Adam Bielan na Mazowszu.

B. szef MSZ Witold Waszczykowski jest jedynką PiS w Łodzi, posłanka PiS Elżbieta Kruk w woj. lubelskim, europoseł Karol Karski w okręgu obejmującym województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie, europoseł Tomasz Poręba na Podkarpaciu, wiceszef PE Zdzisław Krasnodębski w Wielkopolsce, minister edukacji Anna Zalewska w okręgu Dolny Śląsk -Opolskie, europosłanka Anna Fotyga na Pomorzu, europoseł Kosma Złotowski w woj. kujawsko-pomorskim, a europosłanka Jadwiga Wiśniewska na Śląsku.

Beata Mazurek będzie "dwójką" w wyborach do PE z Lubelskiego, wiceminister kultury Jarosław Sellin z Pomorza, b. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel z Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a minister Beata Kempa z Dolnośląskiego i Opola.

Poseł Tomasz Latos będzie "dwójką" w Kujawsko-Pomorskiem, europoseł Ryszard Czarnecki z Warszawy, wicemarszałek Senatu Maria Koc z Mazowsza, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska z Łodzi, wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska z Wielkopolski, poseł Bogdan Rzońca z woj. podkarpackiego, europoseł Ryszard Legutko z okręgu Małopolska-Świętokrzyskie, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ze Śląska, europoseł Czesław Hoc z okręgu Zachodniopomorskie-Lubuskie.

Beata Szydło po posiedzeniu Komitetu Politycznego powiedziała, że kandydaci PiS walczą o jak najlepszy wynik dla partii, by zwyciężyć. "I wierzę, że ta drużyna zrobi rzeczywiście dobry rezultat, a chcemy w Europarlamencie załatwić dużo ważnych spraw dla Polski, i dlatego jak państwo widzicie, to są naprawdę mocne kandydatury. Pozostałe, które niebawem będą państwu przedstawione, również są mocnymi kandydaturami i naszym celem jest zwycięstwo - i w tych wyborach i tych jesiennych" - mówiła Szydło dziennikarzom.

Ryszard Czarnecki powiedział dziennikarzom, że PiS będzie miało "bardzo mocną drużynę ze świetnymi liderami list we wszystkich okręgach". Pytany o dużą liczbę obecnych ministrów na liście powiedział, że "osoby te są znane a jednocześnie pokazały swoją skuteczność". "Myślę że na pewno są to naturalni liderzy list i na pewno sporo głosów padnie na nich. Wydaje mi się, że jest to drużyna silniejsza od tej którą była 5 lat temu w wyborach europejskich" - dodał Czarnecki.

>>> Czytaj też: Kilkanaście państw UE za kontynuowaniem postępowania z art. 7 wobec Polski