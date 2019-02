"Doświadczenie nam mówi, że do wyboru wykonawcy przekopu Mierzei Wiślanej może dojść w ciągu czterech do sześciu miesięcy od czasu otwarcia ofert" - powiedział Gróbarczyk.

Dodał, że jeśli nie będzie odwołań, to wybór nastąpi wcześniej.

Minister przypomniał, że termin składania ofert w przetargu został przesunięty, ze względu na bardzo dużą ilość pytań od oferentów, na 15 kwietnia z 7 marca tego roku.

Gróbarczyk poinformował, że prace związane z przygotowaniem terenu pod realizację inwestycji "Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną" zostały zakończone. "Wycinka drzew została zakończona" - powiedział.

"Dla nas niezwykle istotny jest fakt, że odbyło się to bez żadnych incydentów, wypadków z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska i ochrony zdrowia" - dodał.

Minister Gróbarczyk poinformował, że prowadzone są badania dotyczące możliwości pozyskania bursztynu w związku z budową kanału przez mierzeję.

"Również przeprowadzone zostały badania związane ze złożami bursztynu. Są one obecnie w ocenie ministerstwa środowiska. Jeżeli one będą w ilości handlowej to pewnie będzie przewidziany element pozyskania licencji na wydobycie. Jeśli ilości nie będą znaczące, nie będą tematem jakichkolwiek rozważań" - powiedział szef resortu gospodarki morskiej.

Według resortu gospodarki morskiej przekop to projekt, który ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu będzie sprzyjał powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawi walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynie na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski.

Budowa kanału potrwa do 2022 roku, a jej koszt wyniesie ok. 880 milionów złotych i w całości będzie pokryty z budżetu państwa.

