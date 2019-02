MPiT: Nowelizacja prawa własności przemysłowej czeka na podpis prezydenta



Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Nowelizacja prawa własności przemysłowej, nad którą zakończył procedowanie parlament to m.in. większa rozpoznawalność marki i większe możliwości konkurowania na rynkach zagranicznych, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości Technologii (MPiT). Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

"Dzięki spójnemu systemowi ochrony znaków towarowych, które służą przedsiębiorcom do odróżniania się na tle konkurencji, polskie firmy zyskują nowe narzędzie ułatwiające wejście na rynki zagraniczne. Przyjęte zmiany ułatwią przedsiębiorcom identyfikację wizualną, co sprzyjać będzie wejściu na ścieżkę eksportu, budowaniu rozpoznawalności polskich marek w świecie i skutecznemu funkcjonowaniu w realiach czwartej rewolucji przemysłowej" - czytamy w komunikacie.

Z nowych rozwiązań będzie mogło skorzystać nawet 2 mln przedsiębiorców i 180 tys. uprawnionych z tytułu zarejestrowanych już znaków towarowych, podano także.

"Znak towarowy sprzyja powstawaniu rozpoznawalnych marek handlowych. Wizualna identyfikacja to niebagatelny element w grze o zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku, dlatego z myślą o przedsiębiorcach uporządkowaliśmy i przystosowaliśmy przepisy do wyzwań, jakie stoją przed nimi w dobie postępu technologicznego" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Jak przypomniał resort, dotychczas znakiem towarowym mogło być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny.

"W nowym kształcie prawa własności przemysłowej zrezygnowano z tej konieczności i dopuszczono nowoczesne znaki towarowe, jak np. znaki zapachowe, smakowe czy holograficzne. Dzięki temu przedsiębiorcy będą korzystać z szerszej palety wyboru przy kreowaniu swojego znaku towarowego. Wraz z wejściem w życie zmian, przedsiębiorca jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym będzie mógł zastrzec np. figurę w wymiarze 3D" - czytamy dalej.



Za sprawą nowych przepisów - chcąc przedłużyć prawa ochronne na znak towarowy- nie trzeba już składać wniosku do Urzędu Patentowego i czekać na wydanie decyzji. Nie trzeba już będzie przedłużać prawa ochronnego na znak towarowy składając pisemny wniosek do Urzędu Patentowego. Samo uiszczenie opłaty przed upływem poprzedniego 10-letniego okresu ochronnego w Urzędzie Patentowym skutkować będzie automatycznym przedłużeniem, podano także.

"Nowe przepisy nakładają obowiązek informacyjny na Urząd Patentowy RP w stosunku do wszystkich praw własności przemysłowej. Oznacza to, że uprawnieni, w tym przedsiębiorcy zaoszczędzą na kosztach dodatkowych opłat z tytułu monitorowania upływu okresów ochronnych na przysługujące prawa. Nowelizacja prawa własności przemysłowej związana jest z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ma na celu utworzenie trwałego, komplementarnego i spójnego systemu ochrony znaków towarowych UE i krajowych" - czytamy także.

(ISBnews)