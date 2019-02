mBank wypowiedział umowę kredytu GetBackowi



Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - mBank wypowiedział umowę kredytu spółce GetBack w restrukturyzacji w związku z brakiem spłaty w terminie należnej kwoty i odsetek, podał GetBack.

"Umowa została wypowiedziana w dniu 14 lutego 2019 r. z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (liczonego od dnia 20 lutego 2019 r.); przyczyną do wypowiedzenia umowy był brak spłaty przez spółkę należnej kwoty odsetek oraz kapitału" - czytamy w komunikacie.

GetBack podał, że według stanu na 13 lutego 2019 r., należności z tytułu umowy wynosiły 26 216 606 zł.

"Wypowiedzenie umowy dotyczy całości kwoty kredytu z uwagi na fakt, że kwota ta pokryta została w całości zabezpieczeniem, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 9 października 2018 r. wydanym na zgromadzeniu wierzycieli spółki" - czytamy dalej.

mBank nie wyklucza przy tym możliwości wypracowania porozumienia ze spółką, o którym to porozumieniu jest mowa w art. 75c ustawy Prawo bankowe, podsumowano.

Pod koniec stycznia GetBack w restrukturyzacji ustalił z Getin Noble Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem oraz Alior Bankiem wstępne warunki dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w tych bankach.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)