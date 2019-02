Prezes Orange Polska: Powrót do wypłacania dywidend możliwy od 2021 roku



Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Orange Polska może powrócić do wypłacania dywidend w 2021 r., poinformował prezes Jean-François Fallacher, podkreślając, że to stwierdzenie nie oznacza, iż operator ma już takie plany.

"Uważamy, że 2020 to będzie jeszcze rok, w którym będziemy inwestować w światłowód. Według nas także w 2020 r. będzie aukcja częstotliwości dla 5G. Dziś nasza prognoza jest taka, że nie wrócimy do dywidend w 2020 r. Zaś 2021 to będzie pierwszy rok, w którym moglibyśmy wrócić do dywidend" - powiedział Fallacher podczas prezentacji wyników.

Podkreślił, że byłoby to uzależnione od realizacji planów operatora w zakresie rozwoju biznesu i generowania przepływów gotówkowych.

"Nie planujemy konkretnego [terminu] powrotu do dywidendy. Uważam jedynie, że 2021 to pierwszy rok, kiedy widzimy taką możliwość z punktu widzenia gotówki, jeśli będziemy ją generowali w sposób trwały i w odpowiednich ilościach oraz przy odpowiednim stanie podstawowego biznesu" - dodał prezes.

We wrześniu 2018 r., przedstawiciele Oraneg polska informowali, że w strategii jest przestrzeń do wypłaty dywidendy za 2019 rok w 2020 roku, ale na obecną chwilę nie składali deklaracji ani w kwestii terminu, ani potencjalnej wartości.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)