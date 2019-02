Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 28% r: r do ok. 117 mln USD w styczniu



Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody za styczeń 2019 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 117 mln USD i były o ok. 28% niższe w skali roku, podała spółka.

"Pierwsza połowa ubiegłego roku była rekordowa w naszej historii. Obecny rok zapowiada się znów interesująco i uważamy, że będzie udany. Musimy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników. Styczeń 2019 roku był zgodny z naszymi oczekiwaniami. Na wyniki pierwszego kwartału ubiegłego roku znacząco wpłynęło bardzo wysokie zapotrzebowanie na karty graficzne VGA, związane z technologią blockchain, które nie powtórzy się w tym roku. Poza tym wszystkie duże przedsięwzięcia z zakresu budowy centrów danych miały miejsce w ciągu pierwszych dwóch miesięcy ubiegłego roku. W tym roku spodziewamy się, że tak duże zamówienia zmaterializują się na późniejszym etapie. Innym ważnym czynnikiem niższych przychodów w styczniu był dalszy spadek rynku smartfonów. W ciągu całej historii Asbis przychody nigdy nie były jednak problemem, ponieważ w razie potrzeby potrafimy elastycznie dostosować się do niższych lub wyższych przychodów. Obecnie jednak jesteśmy w bardzo komfortowej dla nas sytuacji, ponieważ jesteśmy w stanie kontrolować jakość naszych przychodów" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

