"Kim Dzong Un przyjedzie z wizytą oficjalną do Wietnamu w najbliższych dniach" - poinformował organ prasowy wietnamskiego ministerstwa spraw zagranicznych Bao Quoc Te na swej stronie internetowej na Facebooku, nie precyzując żadnych dat.

Kim udaje się do stolicy Wietnamu na zaproszenie prezydenta tego kraju i szefa rządzącej partii komunistycznej Nguyenem Phu Trongiem.

W piątek różne źródła informowały agencję AFP, że Kim jest oczekiwany w Hanoi 25 lutego późnym wieczorem, bądź w 26 lutego w ciągu dnia.

Kim Dzon Un i Donald Trump mają spotkać się w Hanoi w dniach 27 i 28 lutego na drugim szczycie. Wcześniej spotkali się w czerwcu w Singapurze. Przywódca Korei Północnej wyraził wtedy gotowość do "całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego" w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla swojego reżimu.

Kim ma przyjechać do Wietnamu pociągiem. Pociąg zatrzyma się w mieście Dong Dang na granicy wietnamsko-chińskiej, gdzie Kim przesiądzie się do samochodu, którym pokona 170 km dzielące to miasto od Hanoi.

Na dworcu kolejowym w Dong Dangu policja zaostrzyła środki bezpieczeństwa. Ogłoszono też, że ruch na drodze do Hanoi będzie 25 lutego częściowo wstrzymany, natomiast dzień później od godz. 6 do 14 będzie tam obowiązywał całkowity zakaz ruchu drogowego.