Tauron będzie informował o awariach energetycznych w systemie RSO



Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja będzie zasilał Regionalny System Ostrzegania (RSO) informacjami o przerwach w dostawach prądu, podała spółka. Nastąpi to w momencie, gdy na południu Polski wystąpią rozległe awarie energetyczne na masową skalę.

"Regionalny System Ostrzegania jest darmową usługą, która umożliwia powiadamianie użytkowników o rożnego rodzaju zagrożeniach. Informacje przekazywane są przez aplikację mobilną RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3, platformy hybrydowe oraz zamieszczane są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich" - czytamy w komunikacie.

Teraz powiadomienia w ramach systemu RSO zostaną rozszerzone o informacje o masowych awariach energetycznych, które mogą wystąpić w czasie ekstremalnych warunków pogodowych. Mowa tu przede wszystkim o intensywnych burzach, którym towarzyszy huraganowy wiatr. Wtedy łamiące się i przewracające drzewa często uszkadzają sieć energetyczną na dużych obszarach, pozbawiając prądu dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych, podano również.

W ostatnich tygodniach Tauron wspólnie z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego z Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska i Opolszczyzny przeprowadził testy związane z zasilaniem RSO komunikatami ze spółki.

"Ustaliliśmy wzór informacji, sposoby jej przekazywania oraz kanały dystrybucji. Chodzi o to, by w sytuacjach rozległych awarii nasi klienci zostali skutecznie poinformowani o tym, kiedy awaria zostanie usunięta" - powiedział dyrektor Departamentu Operatora Sieci w Tauron Dystrybucja Grzegorz Krajewski, cytowany w materiale.

Jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu nie dotyczy całego województwa, a jedynie niektórych gmin, to odbiorcy otrzymujący taki komunikat będą mogli zobaczyć szacunkowy obraz terenu objętego awarią. Warunkiem jest zainstalowanie aplikacji w telefonie i wybranie odpowiednich ustawień, wskazano także.

"W ubiegłym roku wprowadzona została nowa wersja systemu RSO. Jedną z największych zmian było zastosowanie geolokalizacji, czyli obrazowania na mapie miejsca zdarzenia lub miejsca (obszaru) zagrożonego. Ponadto wprowadzono tzw. wzmocnione kontrastowanie umożliwiające osobom niedowidzącym odczyt przekazywanego komunikatu w telefonie komórkowym" - dodał dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Andrzej Pasek.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)