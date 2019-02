18 lutego Agencja złożyła wniosek o zgodę na koncentrację do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podał w poniedziałek Urząd.

"Przejęcie wyłącznej kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria przez Agencję Rozwoju Przemysłu ma na celu zapewnienie ARP (...) pełnego wpływu na spółkę i w konsekwencji możliwości dalszego rozwoju WZKV" - czytamy w informacji UOKiK.

TFS i ARP kupiły akcje koksowni Victoria jesienią 2016 r. od realizującej wówczas program restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). 58,4 proc. akcji wałbrzyskiej koksowni należy obecnie do Towarzystwa Finansowego Silesia, a kolejne 34,5 proc. do Agencji Rozwoju Przemysłu. Za blisko 400 tys. akcji, reprezentujących ponad 92,8 proc. kapitału zakładowego spółki, obecni akcjonariusze zapłacili niespełna 2,5 roku temu 350 mln zł.

Informacje dotyczące rozmów między TFS a ARP na temat skupienia własności wałbrzyskiej w koksowni przez jednego z tych akcjonariuszy pojawiły się w prasie w połowie ubiegłego roku. Spółki nie komentowały wówczas tych doniesień.

„Z pewnością koksownia potrzebuje stabilnego właściciela, zaangażowanego w jej rozwój i znającego rynek, na którym działa. Decyzje właścicielskie dotyczące poszczególnych podmiotów zawsze wynikają z przyjętej strategii” – mówiła w październiku ub. roku PAP wiceprezes TFS Monika Domańska, zastrzegając, że o ewentualnych nowych akwizycjach bądź sprzedaży spółek z grupy kapitałowej TFS zawsze informuje po finalizacji ewentualnych transakcji.

W czasie, gdy właścicielami koksowni były wspólnie TFS i ARP, zakończono m.in. realizację strategicznego dla wałbrzyskiego zakładu projektu: budowę nowej baterii koksowniczej za ponad 130 mln zł - inwestycję oddano do użytku w grudniu 2017 r.

W ubiegłym roku rozpoczęto także przygotowania do modernizacji sortowni oraz kompleksowego zagospodarowania gazu koksowniczego. Rozważana jest m.in. budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego na gaz koksowniczy, instalacja baterii silników spalinowych lub warianty mieszane.

Jak oceniała w październiku ub. roku prezes TFS Jadwiga Dyktus, objęcie akcji Victorii przez Towarzystwo Finansowe Silesia i Agencję Rozwoju Przemysłu w 2016 r. było pozytywnym impulsem dla koksowni. W ciągu dwóch lat nastąpiło zwiększenie sumy bilansowej Zakładów o blisko 8 proc., do prawie 600 mln zł. Koksowni pomogła m.in. koniunktura na rynku – w 2017 roku jej przychody wzrosły o ponad 45 proc., a zysk netto przekroczył 20,3 mln zł i był najwyższy od dziesięciu lat. Na 2018 r. koksownia prognozowała wówczas roczne przychody na poziomie 600 mln zł, a zysk powyżej 32 mln zł. Po ośmiu miesiącach 2018 r. było to ok. 28,5 mln zł – więcej od zysku w całym 2017 roku. Spółka zwiększyła rentowność majątku i sprzedaży oraz poprawiła płynność. (PAP)

