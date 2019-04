Deficyt strukturalny w 2019 r. ma wynieść 2,5 proc. PKB, a w 2020 roku - 1,6 proc. To bardzo niskie wartości, biorąc pod uwagę planowane wdrożenie piątki Kaczyńskiego.

Do konsultacji międzyresortowych trafi dziś aktualizacja programu konwergencji i Wieloletni Plan Finansowy Państwa. To po ustawie budżetowej drugi najważniejszy dokument dla finansów publicznych. W tym roku jest wyjątkowo ciekawy, bo znajdziemy tam oficjalne informacje, w jaki sposób rząd będzie finansował piątkę Kaczyńskiego, ile pieniędzy resort finansów chce jeszcze wycisnąć dzięki uszczelnieniu podatków oraz czy będą jakieś nowe źródła dochodów budżetowych. Znajdzie się tam też więcej szczegółów jeśli chodzi o wpływ likwidacji OFE na budżet państwa.

CO SIĘ DZIEJE W SONDAŻACH POLITYCZNYCH?

Nowe podatki

Jak ma się udać uzyskać obniżenie deficytu i sfinansowanie piątki Kaczyńskiego? Z dokumentu Ministerstwa Finansów wynika, że rząd chce nieco głębiej sięgnąć do kieszeni Polaków. Podwyższona ma zostać akcyza na alkohol, papierosy, susz tytoniowy, czy tzw. wyroby nowatorskie (czyli e-papierosy). Wprowadzony zostanie tzw. test przedsiębiorcy, dzięki któremu resort finansów będzie mógł określić, kto rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą, a kto tylko ucieka w samozatrudnienie, by móc płacić 19-proc. liniowy PIT zamiast 32-proc. przy wysokich dochodach i ryczałtowy ZUS, zamiast 19,52 proc. podstawy wymiaru składki. Resort zapowiada także uszczelnienie opłaty recyklingowej i opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych.

Nie bez znaczenie będą też tzw. dochody jednorazowe. To przede wszystkim opłata za przekształcenie OFE w IKE. Plan w poniedziałek ogłosił premier, a polega on na przeniesieniu aktywów funduszy emerytalnych na prywatne konta w IKE po potrąceniu 15 proc. wartości tych aktywów. W sumie ma to dać aż 19,3 mld zł, przy czym resort zakłada, ze płatności będą dokonywane w dwóch ratach. Pierwsza, w przyszłym roku, ma zapewnić 9,65 mld zł.

Powraca również temat zniesienia limitu 30-krotności. Rozwiązanie takie dałoby sektorowi finansów publicznych w 2020 r. ponad 5 mld zł netto.

Ho ho ho, wraca zniesienie limiti 30-krotności, co ma dać netto sektorowi finansów publicznych w 2020 r. ponad 5 mld zł (zauważył @A_Laszek ) pic.twitter.com/2NgIdxu3Rz — Bartek Goduslawski (@BGoduslawski) 16 kwietnia 2019

>>> Czytaj też: Zmiany w PIT to większe zarobki. Oto szczegóły propozycji rządu