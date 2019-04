Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe katowickiego magistratu, zgodnie z obietnicą z programu wyborczego prezydenta Marcina Krupy na ten rok w budżecie miasta zabezpieczono pod kątem budżetu obywatelskiego 30 mln zł. Kwotę tę zwiększyły oszczędności wynikające z realizacji projektów z jego poprzedniej edycji.

Nabór wniosków rozpocznie się po Wielkanocy i zakończy 24 maja (dostępny będzie m.in. internetowy kreator wniosków pod adresem bo.katowice.eu). Do 19 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji wniosków, a głosowanie na wybrane projekty potrwa dwa tygodnie - od 9 do 22 września.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, do budżetu obywatelskiego można będzie zgłaszać projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą z tych kategorii projektów przeznaczono 5 mln zł, 20 mln zł trafi na projekty dzielnicowe.

„W poprzednich latach wprowadziliśmy do wniosków pozycję dotyczącą kosztów utrzymania projektów. Miała ona charakter edukacyjny. Zależy nam, aby mieszkańcy wiedzieli, że w mieście nie wystarczy coś zbudować, ale należy też mieć środki na utrzymanie inwestycji” - wyjaśnił naczelnik wydziału komunikacji społecznej katowickiego magistratu Maciej Stachura.

„Przykładowo roczne utrzymanie placu zabaw kosztuje ok. 7 tys. zł, a wybiegu dla psów 6 tys. zł. Dlatego od tego roku, w ramach puli 30 mln zł, 5 mln zł przeznaczonych będzie na utrzymanie projektów zlokalizowanych na gruntach we władaniu miasta. W budżecie na 2020 r. kwoty na utrzymanie zostaną precyzyjnie przypisane do poszczególnych projektów” - dodał Stachura.

Kwoty budżetu obywatelskiego do rozdysponowania w poszczególnych dzielnicach będą nadal zróżnicowane i zależne od liczby mieszkańców. Podczas wrześniowego głosowania najwięcej pieniędzy do podziału będzie w Ligocie-Panewnikach (1,6 mln zł), Śródmieściu (1,5 mln zł) oraz Piotrowicach-Ochojcu (1,3 mln zł).

Szereg zmian w tegorocznym budżecie obywatelskim wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. To np. umożliwienie udziału w przedsięwzięciu wszystkim mieszkańcom, bez względu na zameldowanie, uzależnienie koniecznej liczby podpisów poparcia projektu od liczby mieszkańców dzielnicy oraz wprowadzenie procedury odwoławczej od negatywnej weryfikacji wniosku.

W związku z głosami mieszkańców w regulaminie tegorocznej edycji budżetu znalazły się zapisy dotyczące m.in. obniżenia maksymalnej wartości dla pojedynczego zadania o charakterze lokalnym do 60 proc. puli środków danej dzielnicy (było 75 proc.) czy zwiększenie minimalnych progów poparcia dla projektów lokalnych do poziomu 50 głosów (było 45), a dla projektów ogólnomiejskich 200 głosów (było 135).

Miasto akcentuje, że jego budżet obywatelski co roku cieszy się większą popularnością. W 2014 r. głosy oddało w nim 4,4 proc. uprawnionych mieszkańców, w 2016 r. - 12,1 proc., a w zeszłorocznym głosowaniu – 16,8 proc., co oznaczało trzeci najlepszy wynik w Polsce wśród miast wojewódzkich.

Dzięki głosom mieszkańców w tym roku w Katowicach zainstalowane zostaną m.in. nowe place zabaw, 12 stacji roweru miejskiego w sześciu dzielnicach, modernizacja czeka boisko w Kostuchnie, a w Zawodziu odbędzie się cykl festynów integracyjnych.

Dotąd w ramach inicjatywy w Katowicach powstały już m.in. liczne skwery osiedlowe, drogi rowerowe, chodniki, miejsca postojowe, siłownie „pod chmurką” czy boiska wielofunkcyjne. Zbudowano pierwszy w mieście wodny plac zabaw, urządzono lodowisko w Murckach, a kilka dni temu w Parku Zadole uruchomiono największą w regionie tężnię solankową.(PAP)

autor: Mateusz Babak