Quercus TFI miało 2,26 mln zł zysku netto, 1,29 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 2,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 6,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej.

"Spółka zwiększyła o kwotę 1 327 tys. zł wysokość rezerwy na zobowiązanie z tytułu zdarzenia jednorazowego, dotyczącego pokrycia straty w związku z ekspozycją na obligacje GetBack S.A., w stosunku do wysokości rezerwy z tego tytułu na koniec 2018 r., co wynika z metody ustalania tej rezerwy i jest skorelowane z wykazywanym wzrostem wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ. Sumaryczny wpływ wyżej wymienionych zmian jest neutralny na poziomie zysku netto, ale obniża poziom raportowanego zysku operacyjnego. Zysk operacyjny bez uwzględnienia tego zdarzenia wyniósłby 2,6 mln zł" - czytamy w raporcie.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła 289 tys. zł, natomiast aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 870 tys. zł. Wartość podatku odroczonego na dzień 31 marca 2019 roku wyniosła 596 tys. zł. Podatek bieżący na koniec I kwartału 2019 r. wyniósł 1 113 tys. zł, podano także.

"Na dzień 31 marca 2019 r. spółka nie wykazała w sprawozdaniu przychodów z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie, gdyż są one wartością szacunkową, której wysokość ulega zmianie wraz ze zmianą wyników inwestycyjnych funduszy i zmianą wartości aktywów pod zarządzaniem. Ostateczna wartość opłaty zmiennej za zarządzanie tymi funduszami będzie znana na dzień jej rozliczenia, czyli na 31 grudnia 2019 r. Na dzień 31 marca 2019 r. wartość należności warunkowych z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie wyniosła 4 388 tys. zł" - zaznaczono.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,19 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 24,81 mln zł rok wcześniej.



Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.



(ISBnews)