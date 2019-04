Krzysztof Trębski z biura prasowego LP wyjaśnił, że przychody w 2018 roku wyniosły 9,8 mld (w roku 2017 było to 9 mld zł), przy kosztach sięgających 9,2 mld zł (w 2017 r. było to 8,6 mld zł). wynik brutto wyniósł 555,4 mld zł (w 2017 r. - 441,1 mln zł).

"Przychody w roku 2018 wzrosły o blisko 760 mln zł za sprawą zwiększonego pozyskania i sprzedaży drewna, co wiązało się z kulminacją prac porządkowych na obszarze zniszczonym przez nawałnice z 11 sierpnia 2017 r." - wyjaśnił przedstawiciel Lasów Państwowych.

Leśnicy do końca pierwszego kwartału br. uprzątnęli i zagospodarowali ponad 90 proc. drewna z drzew połamanych i powalonych przez "huragan stulecia". W 2018 r. pozyskały ponad 41 mln m sześc. grubizny (drewno okrągłe o grubości min. 7 cm z korą lub 5 cm bez kory). Dla porównania dwa lata temu było to ponad 40 mln, a w 2016 r. przed - klęską w Borach Tucholskich - ponad 37 mln m sześc. W związku z huraganami w sprzed dwóch lat, LP pozyskały blisko 7,5 mln m sześc. drewna.

Trębski przyznał, że na zwiększone przychody w ub.r. wpływ miała też wyższa od zaplanowanej średnia cena sprzedaży drewna (ponad 194 zł za metr sześć.; w planie było to 191 zł.)

Lasy Państwowe poinformowały ponadto, że w projekcie planu finansowego na 2019 rok, który został przesłany do akceptacji ministra środowiska, zamierzają zarobić lekko ponad 166 mln zł brutto, przy przychodach sięgających 8,9 mld zł.

Trębski pytany o to, dlaczego planowany zarobek będzie mniejszy niż w 2018, wyjaśnił, że ma to związek z mniejszym pozyskaniem drewna.

"Przychody w stosunku do zrealizowanych w 2018 mają spaść o ok. 5,5 proc., a koszty o blisko 6 proc. Plan zakłada pozyskanie 38,4 mln m sześc. grubizny. Jest to związane z finalizowaniem prac związanych z uprzątaniem terenów po huraganie z 2017 r. Mniejsze pozyskanie drewna oznacza mniejsze przychody" - powiedział.

Trębski dodał, że w br. wzrosną wydatki związane z odnową powalonych dwa lata temu lasów. Silny wiatr spowodował wówczas szkody na powierzchni 68 tys. ha w 25 nadleśnictwach.

"Zwiększone koszty i nakłady będą na tych terenach ponoszone przez Lasy w perspektywie kilku lat, przy mocno ograniczonych przychodach. Co więcej, część z 25 nadleśnictw najmocniej dotkniętych klęską przez dziesięciolecia będzie deficytowa i będzie wymagała wyrównywania niedoborów finansowych ze środków funduszu leśnego" - wyjaśnił.

W związku z huraganem, Lasy Państwowe planują zalesić 27 tys. ha. Zaplanowana na 2019 rok łączna powierzchnia odnowień i zalesień to ponad 57 tys. ha w tym blisko 5 tys. ha odnowień naturalnych.

