Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów biotech.



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zakończył ofertę prywatną akcji, podała spółka. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych oraz terapeutycznych wyrobów medycznych opartych o technologie aptamerowe. Środki zostały pozyskane w ramach kapitału docelowego, który wynosił przed ofertą 613 590 tys. akcji.

"Pierwotnie naszym celem było pozyskanie do 5,5 mln zł brutto. Środki te miały wystarczyć na realizację projektów w perspektywie maksymalnie 12 miesięcy i pozwolić na osiągnięcie dwóch istotnych celów operacyjnych: zakończenie projektu Pure Select 2 oraz realizację fazy proof-of-concept w projekcie AptaPheresis. Wówczas planowaliśmy przeprowadzić kolejną emisję akcji. Zainteresowanie inwestorów naszymi projektami znacznie przerosło nasze oczekiwania. Zdecydowaliśmy, że w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy leży zabezpieczenie finansowania projektów w dłuższej perspektywie i dlatego zwiększyliśmy ofertę do ok. 10 mln zł. Mimo tego musieliśmy dokonać ograniczenia wielkości emisji" - powiedział prezes Filip Jeleń, cytowany w komunikacie.

"Należy zwrócić uwagę, że dostęp do kapitału w przypadku spółki biotechnologicznej jest kluczowy z punktu widzenia budowy jej wartości - pozwala optymalnie realizować prowadzone projekty i podnosić ich wartość. Jest jednocześnie bardzo istotny w przypadku pozyskiwania nierozwadniającego finansowania grantowego - podmioty oceniające wnioski zwracają dużą uwagę na to, czy beneficjent posiada zasoby niezbędne do pokrycia wkładu własnego w projektach. Pure Biologics realizuje obecnie projekty, do których pozyskało finansowanie o łącznej przewidywanej wartości 62,7 mln zł i nie wyklucza rozstrzygnięcia kolejnych istotnych konkursów jeszcze w tym roku" - dodał Jeleń.

Pure Biologics realizuje obecnie cztery projekty: Pure Select 2 (nowej generacji platforma do selekcji przeciwciał biologicznych), Multi Body i Pure Activator (innowacyjne leki biologiczne) oraz Apta Pheresis (medyczny wyrób terapeutyczny oparty o aptamery), podano również.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)