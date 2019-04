EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,01 mld zł w I kw. 2019 r.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2014 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 1893 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

"Rezultat został osiągnięty pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego (r/r) związanego przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural. Koncern wypracował stabilny wynik EBITDA wg LIFO w segmencie dowstream, na poziomie blisko 1,4 mld zł i dobry wynik w segmencie detalu na poziomie 676 mln zł. W detalu PKN Orlen odnotował również wzrost wolumenów sprzedaży o 3% (r/r) oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach" - czytamy w komunikacie.

Segment downstream w I kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,4 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy ujemnym wpływie makro, związanym głównie z niższym dyferencjałem Brent/Ural oraz pogorszeniem marż na lekkich destylatach, olefinach i poliolefinach. Wpływ tych czynników został w części skompensowany poprawą marż na średnich destylatach, ciężkich frakcjach rafineryjnych, PTA, nawozach i PCW oraz osłabieniem PLN względem walut obcych, podano.

Segment detaliczny w I kwartale 2019 roku wypracował 676 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 212 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 3% (r/r), w tym: w Polsce o 2%, w Czechach o 5%, na Litwie o 6% i w Niemczech o 6%. W minionym kwartale koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym o 1,6 pp (r/r) w Czechach, w efekcie pełnego efektu włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV oraz o 0,5 pp (r/r) w Polsce. W tym czasie kontynuowano również rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 31 punktów gastronomicznych. Na koniec I kwartału 2019 roku funkcjonowało 2047 punktów, w tym 1669 Stop Cafe w Polsce, 276 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 79 Star Connect w Niemczech. W kwietniu br. koncern uruchomił pierwszą stację paliw na rynku słowackim pod marką Benzina. Jeszcze w tym roku pojawi się na Słowacji 10 stacji, które standardem oferty i obsługi mają odpowiadać swojemu czeskiemu odpowiednikowi, poinformowano także.

W segmencie wydobywczym w I kwartale 2019 roku Orlen odnotował wzrost średniego wydobycia o 1,7 tys. boe/d, czyli o 10% (r/r), do 18,8 tys. boe/d. W tym okresie rezultat EBITDA wg LIFO segmentu wyniósł 94 mln zł i był o 26 mln zł wyższy wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. W Polsce kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dolna-1, zrealizowano również akwizycję danych sejsmicznych Rusocin i Bystrowice II. Zakończono prace przygotowawcze przed wierceniem otworu Bystrowice-OU2. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 4 odwiertów, a 5 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Ferrier, poinformował koncern.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)