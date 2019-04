"Lepszy od oczekiwań wstępny amerykański PKB za I kw. osłabia oczekiwania inwestorów co do obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Może to mieć negatywny wpływ na wartość złotego" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski.

Amerykański PKB w I kwartale br. wzrósł o 3,2 proc. - podał o 14.30 w piątek Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Konsensus analityków wskazywał na oczekiwania 2,3 proc. wzrostu PKB.

Jaworski dodał, że "lepszy niż oczekiwany PKB może prowadzić do umacniania się dolara, m.in. wobec złotego".

"Z ważniejszych zdarzeń w sferze gospodarki w najbliższą środę, 1 maja, dojdzie do posiedzenia Fed. Spodziewam się podwyższonej zmienności na złotym wobec euro i dolara podczas konferencji po posiedzeniu Fed" - powiedział Krystian Jaworski.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem Jaworskiego, lepszy od oczekiwań odczyt amerykańskiego PKB może również powodować wzrost rentowności polskiego długu.

"Spodziewam się, że w najbliższych dniach może dojść do podwyższonej zmienności spreadu między polskimi dziesięciolatkami a niemieckimi bundami, co byłoby następstwem niższych niż zwykle obrotów ze względu na dni wolne od pracy w Polsce" - dodał Krystian Jaworski.

Na rynkach bazowych rentowność niemieckich 10-latek spada do -0,011 proc., a amerykańskich idzie w górę do 2,529 proc.

piątek piątek czwartek 16.19 9.40 16.15 EUR/PLN 4,2910 4,2886 4,2935 USD/PLN 3,8449 3,8477 3,8524 CHF/PLN 3,7732 3,7739 3,7767 EUR/USD 1,1160 1,1146 1,1145 PS0421 1,59 1,59 1,59 PS0424 2,22 2,23 2,24 DS1029 2,89 2,90 2,92

(PAP Biznes)