Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 3,07 zł na akcję dywidendy



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 254 810 930,21 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,07 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Poland (...), postanowiło:

1) zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2018 w kwocie 166 540 359,81 zł przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy,

2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 88 270 570,40 zł,

3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi 254 810 930,21 zł tj. po 3,07 zł" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 20 maja 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 5 czerwca 2019 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249,83 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)