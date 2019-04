Kruk może osiągnąć 700 mln zł zysku w 2024 r. przy niższych nakładach inwest.



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Kruk ocenia, że 700 mln zł skonsolidowanego zysku, który - w ramach strategii - chce wypracować w 2024 roku, jest w stanie osiągnąć przy nakładach inwestycyjnych na zakup portfeli znacznie niższych niż 2 mld zł rocznie, dzięki rosnącej rentowności biznesu, poinformował ISBnews prezes Piotr Krupa.

"Przy rosnących rentownościach my, żeby budować sobie trajektorię wzrostu tego wyniku, podwojenie go - bo 700 mln zł nadal jest aktualne - już widzimy, że jak byśmy zachowali dzisiejsze rentowności, to wcale nie potrzebujemy wydawać 2 mld zł. Możemy wydawać mniej, a i tak dojdziemy do tego, bo ten portfel, który kupiliśmy będzie więcej zarabiał" - powiedział Krupa w rozmowie z ISBnews.

"Cel 700 mln zł jest podtrzymany, ale nie musi to się odbywać kosztem tak wysokich nakładów. Biorąc mniejsze ryzyko, jesteśmy w stanie osiągać lepsze marże" - podkreślił.

Prezes dodał, że w tym roku spółka nie będzie miała realnej potrzeby zwiększania nakładów na zakup pakietów wierzytelności.

"Jest cały czas podaż portfeli, po stronie kupujących jest mniejsza konkurencja, bo nie mają finansowania. Zachodnie firmy, które tu operują, widzą też na innych rynkach, na których są obecnie wzrosty rentowności. To, co się wydarzyło, to faktycznie powiększyły się zwroty i wcale nie będziemy musieli aż tak dużo wydawać, możemy też być bardziej selektywni" - powiedział Krupa.

Rentowność portfela Kruka w Polsce wyniosła 32%, w Rumunii 41%, we Włoszech 12%, a na pozostałych rynkach 23% w I kw. br. W 2018 r. było to odpowiednio 29%, 46%, 9% i 13%.

Na początku grudnia 2018 r. Kruk podał, że zakończył przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy i opracował strategię na lata 2019-2024. Głównym celem strategii jest m.in. osiągniecie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Kruk na poziomie 700 mln zł w 2024 r.

Pod koniec listopada ub. roku prezes poinformował podczas czatu inwestorskiego, że Kruk może osiągać roczne nakłady inwestycyjne na wszystkich rynkach powyżej 2 mld zł rocznie w najbliższych latach.

W całym 2018 r. roku wartość inwestycji w zakup portfeli wyniosła 1 395 mln zł, a ich wartość nominalna 8 853 mln zł.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)