WIG20 zwyżkował o 0,57 proc. do 2.372,25 pkt., WIG poszedł w górę o 0,51 proc. do 60.990,17 pkt a mWIG40 o 0,53 proc. do 4.197,91 pkt. Jedynie sWIG80 zniżkował o 0,06 proc. do 11.973,81 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 506 mln zł, z czego 390 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.00 niemiecki indeks DAX zyskiwał 0,23 proc., a S&P500 rósł o 0,10 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej zyskały były: Cyfrowy Polsat (o 2,2 proc.), mBank (o 2,1 proc.) i Pekao (o 1,9 proc.). Największe spadki odnotowały natomiast: PKN Orlen – o 1,6 proc., JSW – o 1,3 proc. i PGE – o 1,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się w piątek: Serinus – wzrost o 32,1 proc., EuCO – o 30,2 proc., Grupa Azoty – o 8,4 proc., Cormay – o 8,2 proc., Kruk – o 7,0 proc., Ambra – o 7,0 proc., Getin Noble – o 5,8 proc. Wzrosły również akcje Ten Square Games - o 3,8 proc.

Akcje Serinusa zakończyły sesję na najwyższym poziomie od lutego 2019 roku. Serinus poinformował, że rozpoczął przemysłową produkcję gazu w zakładzie przetwarzania gazu ze złoża Moftinu-1003 w Rumunii.

Cena akcji EuCO wzrosła po raz trzeci z rzędu, prawie podwajając się w porównaniu z zamknięciem z 23 kwietnia.

Po czwartkowym zamknięciu sesji spółka poinformowała, że w 2018 roku miała 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej miała 14,2 mln zł. Przepływy operacyjne wyniosły 1,4 mln zł w 2018 roku, a w poprzednim 23,6 mln zł.

Grupy Azoty podała w piątek rano, że szacunkowy skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2019 roku wyniósł 323 mln zł. Średnia prognoz analityków zebranych przez PAP Biznes dla zysku netto Grupy Azoty w I kwartale 2019 roku wyniosła 224,8 mln zł.

Analityk sektora chemiczno-paliwowego Trigon DM Michał Kozak powiedział PAP Biznes, że szacunki zysku EBITDA dla Grupy Azoty za I kwartał na poziomie 607 mln zł były dla niego sporym zaskoczeniem, ponieważ spodziewał się 480 mln zł.

„To może oznaczać, że obecny konsensus EBITDA na 2019 rok może ulec przesunięciu w górę z obecnych około 1,2 mld zł, o około 200 mln zł, do 1,4 mld zł” – dodał Kozak.

Grupa Azoty poinformowała ponadto po czwartkowej sesji, że wynik EBITDA w 2018 roku wyniósł 764 mln zł wobec 1,187 mld zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał EBITDĘ na poziomie 754 mln zł.

W trakcie piątkowej sesji prezes zarządu Kruka Piotr Krupa poinformował, że spodziewa się wkrótce sfinalizowania transakcji przejęcia polskiej części brytyjskiej spółki Wonga. Krupa zakłada, że w ciągu kilku lat Wonga zrealizuje cele biznesowe i będzie mogła rozwijać się również poza Polską, ale na razie - w 2019 roku - wystąpi konieczność jej dokapitalizowania.

Cena akcji Ambra była najwyższa od lipca 2007 roku.

Prezes Getin Noble Bank Artur Klimczak poinformował w piątek, że bank, którego luka kapitałowa na koniec 2018 roku wynosiła nieco ponad 1 mld zł, prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego. Jego zdaniem takie oferty mogą pojawić się w maju-czerwcu br.

Bank podał przed piątkową sesją, że skonsolidowana strata netto w 2018 roku wyniosła 453,4 mln zł, podczas gdy w 2017 roku strata zamknęła się kwotą 572,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto wyniosły -1.391,6 mln zł, a rok wcześniej +341,2 mln zł.

Kurs akcji Ten Square Games ustanowiły historyczne maksimum.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się z kolei: Wawel – o 7,0 proc. i Celon Pharma – spadek o 5,9 proc.

Kurs akcji Wawelu zniżkował do najniższego poziomu od czerwca 2013 roku.

Wawel poinformował w piątek, że skonsolidowany zysk netto w I kw. 2019 wyniósł 17,2 mln zł – rok wcześniej 26,2 mln zł. Przepływy operacyjne wyniosły 54,9 mln zł w I kw. 2019, a w I kw. 2018 41,0 mln zł. Spółka podała również, że do głównych zagrożeń i czynników ryzyka należy zaliczyć możliwy spadek sprzedaży w ujęciu rdr w kolejnych kwartałach br., na co wskazują ostatnie miesiące działalności.

Celon Pharma w czwartek po sesji poinformował, że jego partner dystrybucyjny - firma Glenmark Arzmeimittel - ma zakaz wprowadzania do obrotu na terenie Szwecji, Danii oraz Niemiec różnych wersji inhalatora leku Salmex, czyli głównego produktu Celonu. Zakaz wynika z zabezpieczenia procesowego uzyskanego przez spółki z grupy GlaxoSmithKline "z uwagi na ryzyko naruszenia znaków towarowych".(PAP Biznes)