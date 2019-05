Zielone jest dobre dla zdrowia?

I to jak! Im intensywniejszy kolor warzyw i owoców, tym większa w nich zawartość karotenoidów i bioflawonoidów.

W 1923 r. amerykański dietetyk i autor książek Victor Lindlahr napisał: „90 proc. chorób znanych człowiekowi spowodowanych jest przez kiepskiej jakości żywność. Jesteś tym, co jesz”. Tylko co to znaczy?

To oznacza, że składamy się z białek, tłuszczy i węglowodanów. Z tego, co dostarczymy sobie w pożywieniu. Nie jesteśmy bezkarni, bo niepożądane składniki odkładają się w organizmie. Choćby metale ciężkie, takie jak ołów czy kadm. Są też takie, które pojawią się w naszym organizmie na chwilę, a sieją spustoszenie. Są to mykotoksyny, wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów. Mogą znajdować się w zakażonej żywności. Wywołują nie tylko zatrucia i alergie, lecz także choroby układu oddechowego, osłabiają układ odpornościowy, pokarmowy, wpływają na pracę wątroby. Hamują syntezę DNA i powodują zmiany w metabolizmie RNA. Innymi słowy: są rakotwórcze.

Jedząc, robimy sobie krzywdę?

Bardzo często. Przede wszystkim jemy za dużo. Najbardziej smakuje nam żywność tłusta i słodka, przetworzona. Pochłaniamy wszystko oczami, wymagamy od producentów, by dostarczali nam towary kolorowe, pulchne, błyszczące. Najlepiej takie, które długo pozostaną niezmienione. A producenci, owszem, stają na wysokości zadania i faszerują towar dodatkami. Byle tylko trafił do naszego koszyka.

Syndrom rumianej bułeczki?

Dziś pieczywo zawsze jest równomiernie wyrośnięte, z chrupiącą skórką. Kilkadziesiąt lat temu wyglądało inaczej. Rosło na drożdżach i zakwasie, było bledsze, mniej symetryczne, skromniejsze.

Słowem: zdrowsze?

Tak.

Małgorzata Ewa Drywień - dr hab. specjalista żywienia człowieka, prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW