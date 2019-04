EBC: Wzrost podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 4,5% r: r w marcu

"Szlak Via Carpatia jest ważny dla rozwoju wschodniej flanki UE i włączenia Ukrainy, a kiedyś może także Białorusi do rodziny Unii Europejskiej" - powiedział szef Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski, odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego o geopolitycznym znaczeniu tej trasy. "W naszym interesie jest, aby Ukrainę wiązać z Europą, a nie pozostawiać pod wpływem Rosji" - mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski.