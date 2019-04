Przewozy PKP Cargo wzrosły według masy o 10,9% m: m w marcu



Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Przewozy PKP Cargo wzrosły według masy przewiezionych ładunków o 10,9% m/m w marcu 2019 r., podała spółka.

"W marcu 2019 r. pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły o 10,9% towarów więcej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z lutym br. o 12,4% wzrosła także praca przewozowa. W okresie styczeń-marzec 2019 roku Grupa przewiozła 26 mln ton towarów, co oznacza spadek w odniesieniu do ubiegłego roku o 3,2%, przy jednoczesnym wzroście w porównaniu z 2017 rokiem - o 6,9%. Praca przewozowa osiągnięta przez grupę w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosła 6,6 mld tkm i była niższa o 5,9% niż w roku 2018 oraz wyższa o 3,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

"PKP Cargo może się zaś pochwalić tym, że w kilku strategicznych segmentach odnotowuje wzrosty przewozów mimo ogólnie spadku rynku. To w pierwszej kolejności przewozy intermodalne, ale także transporty kruszyw. Widać pewne symptomy na rynku wskazujące na to, że w kolejnych miesiącach towarowe przewozy kolejowe w Polsce powinny zacząć rosnąć" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

W marcu 2019 r. całym transportem kolejowym przewieziono w sumie 21,1 mln ton towarów. To największy wolumen przewozów całego rynku od listopada 2018 roku, ale jednocześnie kolejowy rynek przewozów kurczył się r/r czwarty miesiąc z rzędu. Spadki przewozów zanotowała zarówno Grupa PKP Cargo, jak i konkurencyjni operatorzy. Jednocześnie przewozy całego rynku silnie wzrosły względem lutego (12,2%), co wynikało częściowo z korzystnego układu kalendarza, ale również czynników sezonowych. Po raz pierwszy od listopada ub.r. zwiększyła się r/r praca przewozowa wykonana przez rynek kolejowy, która wyniosła 5 mld tkm (0,3%). Analogicznie jak w przypadku masy towarowej, praca przewozowa rynku bardzo silnie zwiększyła się także w ujęciu m/m (14%).

Kolejny miesiąc z rzędu PKP Cargo utrzymuje tendencję wzrostową w sektorze przewozów intermodalnych, podkreślono. W marcu br. pociągami grupy przetransportowano 672 tys. ton ładunków intermodalnych, co oznacza wzrost o 3,3% w porównaniu z 2018 rokiem i o 12,3% w stosunku do marca 2017 roku. W okresie styczeń-marzec przewozy te wyniosły 2,0 mln ton ładunków i były wyższe o 9,5% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku oraz o 20,9% w porównaniu z 2017 rokiem. Wzrosty w tym sektorze wynikają m.in. ze zwiększonych transportów w tranzycie, podano także.

Pociągi Grupy PKP Cargo w marcu 2019 roku przewiozły o 103 tys. ton więcej kamienia, żwiru i wapna, co oznacza wzrost o 5,9% w porównaniu z marcem 2018 roku i aż o 57,8% w stosunku do 2017 roku. Wg spółki warto też zauważyć, że wartości osiągnięte w pierwszych trzech miesiącach tego roku (4,4 mln ton) były o 87,5% wyższe niż zanotowane w 2017 roku (2,4 mln ton).

Grupa odnotowała także zwiększone przewozy drewna i wyrobów, które wynikały m.in. ze wzrostu przewozu drewna z portów. Grupa w marcu br. przewiozła w tym segmencie 302 tys. ton towarów, co oznacza wzrost o 37,3% w porównaniu z 2018 rokiem i o 20,1% więcej niż w 2017 roku. Łącznie w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły 785 tys. ton drewna - o 13,1% więcej niż w 2018 i o 29,9% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Cargo w marcu 2019 roku przewiozło o 48 tys. ton ropy i jej przetworów więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku (+18,1%). W pierwszych trzech miesiącach tego roku przewozy w tym sektorze wzrosły o 14,4% w porównaniu z ub.r.

W marcu br. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., w Grupie PKP Cargo o 26 tys. ton wzrosły przewozy koksu i węgla brunatnego (+8,6% - z 301 do 327 tys. ton), które wynikały m.in. z wyższych przewozów eksportowych, podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)