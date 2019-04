We wtorek minie rok od uruchomienia parku wodnego, który jest jedynym w Polsce tego typu obiektem zasilanym energią z biogazu. Właścicielem aquaparku jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (RCGW) w Tychach, do którego należy także oczyszczalnia ścieków. Wytworzony tam - w procesie fermentacji osadów ściekowych i przemysłowych odpadów biodegradowalnych - biogaz dostarczany jest do parku rurociągiem.

Jak podał w poniedziałek Wodny Park Tychy, w ciągu roku działalności bioelektrociepłownia wyprodukowała 6,4 tys. megawatogodzin energii, co w całości zaspokoiło potrzeby obiektu. Wyliczono, że taka ilość prądu przez rok pozwoliłaby zasilać 10-tysięczne miasto. Blisko 25-procentowa nadwyżka energii (ponad 1,5 tys. megawatogodzin) została sprzedana do sieci.

Wytworzenie takiej ilości prądu w tradycyjnych elektrowniach węglowych wymagałoby spalenia ponad 2 tys. ton węgla kamiennego - to tyle, ile mieści się w 29 pełnych wagonach kolejowych. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii uniknięto emisji dwutlenku węgla, do atmosfery nie trafiły też pyły i inne zanieczyszczenia.

Innym z innowacyjnych rozwiązań w Wodnym Parku Tychy jest odzysk energii cieplnej z rekuperacji (wentylacji) oraz filtrów tzw. wód popłucznych, m.in. wody spod pryszniców. W praktyce ilość odzyskanego ciepła z tych źródeł pozwala na ogrzanie części basenów bez użycia dodatkowych źródeł energii.

Przedstawiciele spółki zarządzającej parkiem wskazują, że energia cieplna i elektryczna zwykle generują największe koszty utrzymania parków wodnych. Dlatego przed rozpoczęciem budowy Wodnego Parku Tychy analizowali działanie innych polskich aquaparków, z których większość – m.in. ze względu na te obciążenia - jest deficytowa. Analizy potwierdził zasadność zasilania obiektu energią z biogazu.

Wodny Park Tychy otwarto 30 kwietnia 2018 r.; od początku jest zasilany prądem i ciepłem z własnych źródeł. Jego budowa trwała trzy lata i, jak wówczas informowano, pochłonęła - wraz z wyposażeniem obiektu - ok. 112 mln zł, z czego 50 mln zł pochodziło z wyemitowanych przez spółkę 10-letnich obligacji, a pozostała część - w większości ze środków własnych inwestora.

Jak podał w poniedziałek aquapark, w pierwszym roku działalności obiekt odwiedziło ok. pół miliona gości. Od 10 maja przez trzy kolejne dni Wodny Park Tychy będzie świętować urodziny - z tej okazji dla odwiedzających przygotowano dodatkowe atrakcje.

RCGW jest także właścicielem ponad 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 31 przepompowni ścieków znajdujących się w gminie Tychy oraz zarządcą 360 km kanalizacji sanitarnej w mieście.

>>> Czytaj też: Kurorty w smogu. W uzdrowiskach brakuje świeżego powietrza