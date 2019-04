Na razie nie podano informacji o ewentualnych ofiarach.

Wcześniej we wtorek Guaido - przewodniczący wenezuelskiego parlamentu, który pod koniec stycznia ogłosił, że tymczasowo przejmuje obowiązki głowy państwa - oświadczył, że rozpoczęła się "końcowa faza" jego planu odsunięcia od władzy prezydenta Nicolasa Maduro, i wezwał Wenezuelczyków oraz armię do poparcia go, aby zakończyć "uzurpację" Maduro. Za prawowitego reprezentanta Wenezueli Guaido uznaje około 50 państw, w tym USA i większość członków UE.

Pojawiały się również informacje, że w okolicy bazy La Carlota słychać było strzały.

Maduro z kolei zapewnił, że cieszy się "całkowitą lojalnością" armii. (PAP)