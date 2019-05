"UE jest bardzo potrzeba w Europie (...) Unia się sprawdziła w Europie, wojen nie ma od bardzo wielu lat, wyjątkiem była Jugosławia, nastał też wielki rozwój gospodarczy" - przekonywał Kaczyński.

Jak mówił, wspólna Europa przeżywa obecnie kryzys, który "dociera do tych najgłębszych podstaw Unii, bo w każdym wielkim przedsięwzięciu najważniejsze są wartości - z tym jest dziś gorzej".

"Trzeba to zmienić, my budujemy koalicję, która chce to zmienić (...) To nie nastąpi szybko, ale trzeba maszerować w tym kierunku" - dodał prezes PiS.

Według niego gwarantem realizacji tych przedsięwzięć są reprezentanci PiS w Parlamencie Europejskim, a wśród nich liderzy listy małopolsko-świętokrzyskiej – wicepremier Beata Szydło i eurodeputowany prof. Ryszard Legutko.

"Europa powinna stać się wielka, a dziś nie jest, powinna stać się wielka i dawać przykład światu. Żeby tak się stało, trzeba iść do wyborów (...) i głosować na naszych kandydatów" - zachęcał Kaczyński.

Według niego Beata Szydło, jako premier rządu "naprawdę się wywiązała, naprawdę pokazała, że potrafi, naprawdę pokazała, że może".

Jak zaznaczył na forum europejskim Beata Szydło "wzbudziła szacunek i respekt, dlatego z cała pewnością znakomicie sprawdzi się w Parlamencie Europejskim".

"To będzie tylko etap w jej politycznej drodze, bo wiele ma przed sobą, ale ważny etap, potrzeby jej i Polsce. Krótko mówiąc - musi być w PE" - dodał Kaczyński.

Mówiąc o prof. Ryszardzie Legutce prezes PiS ocenił, że w ciągu trzech kadencji w PE położył ogromne zasługi dla pokazania, że "Polacy to nie jest jakaś grupa, która może uczyć się od innych (...) ale pan profesor pokazuje przez cały czas, że to od nas trzeba się uczyć. Jako wybitny intelektualista, wybitny filozof, wybitny polityk jest klasą samą dla siebie w PE".