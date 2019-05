Chodzi o zmianę ustaw: o podatku akcyzowym, o autostradach płatnych, o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o Funduszu Kolejowym. W latach 2015–2019 obowiązuje czasowe obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych, w zależności od rodzaju paliwa – o 25 zł na 1000 litrów, o 25 zł na 1000 kg lub o 0,50 zł na gigadżul. Jednocześnie obowiązują podwyższone o tyle samo dla poszczególnych paliw stawki opłaty paliwowej. Wpływy z tytułu opłaty zasilają Krajowy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy.

Proponowana zmiana przewiduje przedłużenie obowiązywania tych przepisów i stawek o dwa lata - do końca 2021 r.

Zgodnie z zamieszczonymi w wykazie szacunkami, w latach 2020-2021 wpływy budżetowe z tytułu akcyzy od paliw spadną o ok. 700 mln zł rocznie, a przychody z opłaty paliwowej wzrosną o taką samą kwotę. W sumie Fundusz Kolejowy ma w latach 2020-2021 zostać zasilony dodatkowym 1,1 mld zł. Pozostałe dodatkowe wpływy w wysokości ok. 0,3 mld zł pozostaną do dyspozycji Krajowego Funduszu Drogowego.

>>> Czytaj też: Autonomiczna jazda na gigabajtach. Motoryzacja przesiada się na 5G