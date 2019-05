Spotkanie odbędzie się na marginesie posiedzenia Rady Arktycznej w Rovaniemi (6-7 maja). Będzie to druga bezpośrednia rozmowa Ławrowa z Pompeo. Poprzednio rozmawiali oni podczas szczytu Rosja-USA w Helsinkach w lipcu 2018 r. Często kontaktują się natomiast telefonicznie.

Reuters zwraca uwagę, że rozmowy w Rovaniemi odbędą się w czasie, kiedy Rosja i USA obwiniają się nawzajem o eskalację w Wenezueli. W środę Ławrow oświadczył po rozmowie telefonicznej z Pompeo, że kontynuowanie przez USA "agresywnych działań" w Wenezueli będzie miało "drastyczne konsekwencje". Z kolei Departament Stanu USA po tej rozmowie szefów dyplomacji zarzucił Rosji i Kubie "interwencję" w Wenezueli i wezwał Moskwę, by poniechała wspierania wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro.

Wcześniej w środę Pompeo poinformował, że Stany Zjednoczone są przygotowane do akcji zbrojnej w Wenezueli, jeśli będzie to konieczne do zatrzymania trwającego kryzysu politycznego w tym kraju. Sekretarz stanu USA zapewnił przy tym, że USA robią "wszystko, co możliwe, by uniknąć przemocy".

Rozmowa telefoniczna szefów dyplomacji odbyła się z inicjatywy strony amerykańskiej. (PAP)