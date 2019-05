Jak na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale na przekazach wideo ze stanu Orisa, gdzie nastąpiło uderzenie cyklonu, widać jak przewraca on drzewa i słupy wysokiego napięcia oraz zrywa dachy z domów, więc należy się spodziewać dużych strat materialnych. Z powodu nadejścia cyklonu w stanie Orisa zamknięto szkoły i urzędy, a także wstrzymano ruch lotniczy i kolejowy.

Według indyjskich służb meteorologicznych, Fani jest najsilniejszym cyklonem, jaki dodarł do Indii od 2014 r. Dwa lata temu cyklon Ockhi spowodował w Indiach i na Sri Lance śmierć ponad 300 osób, z kolei najpotężniejszy cyklon, który uderzył w stan Orisa, miał miejsce w 1999 r. - zginęło wówczas prawie 10 tys. osób.

Zarazem jednak służby meteorologiczne podały, że po dotarciu na ląd cyklon zaczął słabnąć. Przewidują one, że będzie się on teraz przesuwał w kierunku północno-wschodnim i przed sobotnim wieczorem powinien dotrzeć do granicy Bangladeszu.

