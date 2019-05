CFI zwiększył udział w Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Central Fund of Immovables Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład CFI Holding ponownie zwiększyła zaangażowanie w akcjonariacie Work Service - do 16,78% głosów na walnym zgromadzeniu, podały obie spółki. CFI deklaruje chęć większego zaangażowania się w proces restrukturyzacji Worl Service.

"Zmiana stanu posiadania nastąpiła wskutek dokonania transakcji giełdowych w dniu 2 maja 2019 r., łącznie na 749 275 akcjach zwykłych na okaziciela spółki, stanowiących około 1,14% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.



Po transakcji Central Fund of Immovables posiada łącznie 11 009 200 akcji zwykłych na okaziciela Work Service, co stanowi ok. 16,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Opublikowane niedawno wyniki finansowe grupy Work Service są w naszej opinii bardzo dobre. Pojawienie się dodatniego wyniku netto oraz dotychczasowe działania restrukturyzacyjne utwierdzają nas w przekonaniu, że zakup akcji Work Service jest dobrze obranym kierunkiem. Uważamy, że Work Service ma przed sobą bardzo duże perspektywy, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć zaangażowanie w akcjonariacie spółki. Jako CFI deklarujemy chęć większego zaangażowania się w proces restrukturyzacji, aby był realizowany jeszcze skuteczniej. Zarząd Work Service może liczyć na nasze pełne wsparcie w tym zakresie" - powiedział wiceprezes, dyrektor finansowy Central Fund of Immovables Michał Bartczak, cytowany w komunikacie.

7 maja odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Work Service, podczas którego uczestnicy będą głosować w sprawie zwiększenia liczby członków rady nadzorczej, podano także.

W lutym br. CFI Holding zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Work Service do ok. 15% z około 12,61% ogólnej liczby głosów w spółce. Bartczak poinformował wówczas, że CFI Holding nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania kapitałowego w Work Service.

CFI Holding zarządza grupą kapitałową, w skład której wchodzi kilkanaście spółek działających w segmencie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, hotelarskim oraz gastronomicznym. Łączna wartość aktywów Grupy wynosi ponad 1,4 mld zł. Model biznesowy CFI polega na rozwoju nowoczesnej sieci obiektów hotelowych poprzez zakup i rewitalizację nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.



