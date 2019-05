Przychody VRG wzrosły o ok. 46,7% r: r do ok. 83,1 mln zł w kwietniu



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w kwietniu 2019 r. wyniosły ok. 83,1 mln zł i były wyższe o ok. 46,7% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 297,5 mln zł i była wyższa o ok. 37% r/r.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2019 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 55,2 mln zł (w tym Bytom 17,6 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku o około 61,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 187,4 mln zł (w tym Bytom 56,5 mln zł) i była wyższa o około 49,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 25,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku o około 36,9 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 97,4 mln zł i była wyższa o około 25,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w kwietniu 2019 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 54% i była niższa od marży osiągniętej w kwietniu 2018 r. o ok. 0,6 pkt proc W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-kwiecień 2019 wyniosła około 50,5% i była wyższa o 0,4 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec kwietnia 2019 roku wyniosła 52,6 tys. m2 (w tym Bytom 15,9 tys. m2). podano także.

VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)