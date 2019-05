Przychody TIM wzrosły wstępnie o 3,1% r: r do 60,7 mln zł w kwietniu



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Przychody TIM wzrosły o 3,1% r/r do 60,71 mln zł w kwietniu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-kwiecień przychody wzrosły o 6,9% r/r do 251,82 mln zł.

"Trzy z czterech miesięcy 2019 roku zamknęliśmy z obrotami przekraczającymi 60 mln zł. W kwietniu osiągnęliśmy to pomimo okresu świątecznego i majówki, która dla wielu klientów rozpoczęła się wraz z ostatnim weekendem kwietnia. To kolejne potwierdzenie zdolności TIM-u do osiągania wzrostów także przy mniej sprzyjających uwarunkowaniach rynkowych, jak mniejsza liczba dni roboczych" - powiedział prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

Przychody z kanału e-commerce wyniosły w kwietniu 43,49 mln zł, co oznacza wzrost o 2,7% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień przychody z e-commerce wzrosły o 8,6% r/r do 180,53 mln zł, podano również.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)