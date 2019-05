Na konferencji w Brukseli komisarz tłumaczył, że zwiększenie prognozy wzrostu PKB dla Polski to efekt dobrych wyników gospodarczych Polski z końca 2018 r., nowych transferów społecznych i dobrych wyników dotyczących eksportu. Jednocześnie wyjaśnił, że głównym powodem, dla którego podniesiono prognozę, jest stymulus fiskalny, czyli zwiększone wydatki publiczne, w tym 500+ na pierwsze dziecko i dodatkowa emerytura.

"Są trzy główne powody, dla których doszło do podwyższenia prognozy, co jest spektakularne. Po pierwsze, wzrost w 2018 r. był zaskoczeniem, zwłaszcza w drugim półroczu. (...) Po drugie, zaobserwowaliśmy wyższy niż oczekiwany eksport w ostatnim kwartale 2018 roku, co przełożyło się na jego dalszy wzrost, który jest wspierany przez międzynarodową konkurencyjność Polski. (...) Dodatkowo kluczowe dla zmiany prognozy przyczyniły się też bodźce fiskalne, które doprowadziły do istotnego zwiększenia transferów socjalnych dla emerytów w 2018 i 2019 r. oraz rodzin z małymi dziećmi w 2019 i 2020 r." - powiedział Moscovici.

Dodał również, że "kluczowy dla poprawy prognozy jest stymulus fiskalny dający znaczące zwiększenie transferów socjalnych dla emerytów oraz gospodarstw domowych o średnim dochodzie z dziećmi w 2019 i 2020 r.". "Ten stymulus ma napędzać mocną konsumpcje prywatną" – powiedział komisarz.

Jeszcze w lutym Komisja przewidywała, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku zwolni do 3,5 proc., natomiast wtorkowe prognozy przewidują, że dynamika wyniesie 4,2 proc., dzięki czemu Polska ma być drugim najszybciej rozwijającym się krajem w całej UE.

