W sumie w ciągu dziesięciu lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy rząd zamierza przeznaczyć 36 mld zł.

Premier powiedział, że Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) ma zmienić "obraz polskich powiatów, polskich gmin, zwłaszcza tych, które do tej pory były trochę na uboczu arterii komunikacyjnych i możliwości budżetowych".

Podkreślił, że jest to program finansowany z szeroko rozumianych środków państwowych, "z różnych jego szufladek".

"Jest to program, który będziemy realizować wspólnie z państwem, wojewodami, dla dobra samorządów. Jesteśmy tutaj, jak rozumiem, w bardzo bliskim kontakcie z samorządami. Samorządy sygnalizują nam główne swoje potrzeby, oczywiście według priorytetów. Dla porównania, ten Fundusz Dróg Samorządowych - sześciomiliardowy - przekracza kilkukrotnie, nawet można powiedzieć dziesięciokrotnie, średnioroczną wartość przeznaczoną na drogi lokalne z budżetu państwa w ośmiolatce poprzedzającej nasze rządy" - zaznaczył premier.

"Nasza dzisiejsza odprawa to również jest świadectwo wiarygodności, że przechodzimy od słów do czynów, od tego, o czym dyskutowaliśmy jeszcze w zeszłym roku - pod koniec - do działań" - tłumaczył premier.

Wyjaśnił, że zdiagnozowano bardzo istotną potrzebę rozwojową - aby podłączyć, zgodnie z rządową filozofią rozwoju, wszystkie mniejsze miejscowości, tereny wiejskie - do głównych miast, gdzie łatwiej jest świadczyć usługi i sprzedawać towary.

"Potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych" - przekonywał. "Przede wszystkim właśnie tych dróg powiatowych, dróg gminnych, i tego dotyczy ten program" - podkreślił szef rządu.

Premier dodał, że program wsparcia dróg samorządowych jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze na świecie. "To nasza odpowiedź również na spowolnienie gospodarcze na całym świecie, które obserwujemy, na pewne osłabienie koniunktury" - powiedział Morawiecki.

Premier wskazał, że rozbudowa dróg samorządowych i zagwarantowanie ich właściwej jakości są też bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zwrócił też uwagę na aspekt związany z czystym powietrzem. "Tam gdzie powstają drogi, gdzie one nie są dziurawe, gdzie można płynnie przemieszczać się z miejsca do miejsca, to wraz z odtwarzanym przez nas funduszem, nazywanym popularnie PKS-owym (...) jednocześnie przyczyniamy się do tego, że jest mniejsze spalanie paliwa łącznie, przy lepszych możliwościach przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. To są te aspekty makrogospodarcze związane ze społeczeństwem, bezpieczeństwem, czystym powietrzem" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że dzięki drogom lokalnym "bierzemy rozbieg gospodarczy i będziemy starali się poprzez tego typu programy jak najszybciej dogonić co do jakości życia europejskiego" takie kraje jak Włochy, Hiszpanię Francję. "Ten program służy temu, żeby życie Polaków było na poziomie europejskim" - podkreślił.

Obecny na odprawie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk stwierdził, że rząd poprzez uruchomienie FDS podjął walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. "Osoby, które nie posiadają własnych samochodów, są skazane na wykluczenie komunikacyjne, które jest udziałem części Polaków mieszkających wszędzie tam, gdzie brakuje dróg w odpowiednim stanie, aby dojeżdżały tam autobusy lub popularne busiki" - podkreślił.

"Przedstawiliśmy dwa filary walki z wykluczeniem komunikacyjnym - pierwszy to Funduszu Dróg Samorządowych, który (...) wesprze budowę dróg lokalnych; drugi to projekt ustawy tzw. autobusowej, która pozwoli przywrócić połączenia autobusowe tam, gdzie do tej pory się to nie opłacało" - dodał Adamczyk.

Po spotkaniu premier Morawiecki wręczył wojewodom symboliczne czeki z wysokością dofinansowania, jakie poszczególne województwa otrzymają w tym roku na drogi lokalne. Dofinansowanie dla województwa dolnośląskiego wyniesie w tym roku 257,8 mln zł, podlaskiego - 414,4 mln zł, podkarpackiego - 336,8 mln zł, mazowieckiego - 620,2 mln zł, świętokrzyskiego 298,7 mln zł, wielkopolskiego - 469,9 mln zł, kujawsko-pomorskiego - 312,4 mln zł, śląskiego - 292,1 mln zł, lubelskiego - 531,3 mln zł, opolskiego - 117,5 mln zł, lubuskiego - 170,1 mln zł, łódzkiego - 298,1 mln zł, małopolskiego - 371,6 mln zł, zachodniopomorskiego - 217,3 mln zł, pomorskiego - 259,2 mln zł, warmińsko-mazurskiego - 345,3 mln zł.

