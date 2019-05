WIG20 spadł o 2,5 proc. do 2.233,80 pkt., WIG zniżkował o 2,1 proc. do 57.845,47 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,4 proc. do 4.008,60 pkt., a sWIG80 stracił 0,9 proc. do 11.818,37 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 716 mln zł, z czego 587 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.20 niemiecki indeks DAX spadał o 1,64 proc., a S&P500 tracił 1,56 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły były: JSW (o 6,5 proc.), PGE (o 5,9 proc.) i Tauron (o 4,4 proc.).

Analityk Wood&Co Andy Jones obniżył rekomendację dla JSW do "sprzedaj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji spółki zmniejszył do 50 zł z 101 zł wcześniej - poinformowała agencja Bloomberg.

Z kolei w poniedziałek ArcelorMittal, jeden z głównych partnerów gospodarczych JSW, poinformował, że planuje tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Jak zapowiedział prezes ArcelorMittal Poland Geert Verbeeck, zamknięcie nastąpi we wrześniu i potrwa „miesiące lub kwartały”. JSW, komentując decyzję hutniczego koncernu, poinformowała PAP, że nie przewiduje znaczących zmian poziomu dostaw węgla koksowego do ArcelorMittal.

Kurs akcji JSW był na najniższym poziomie od października 2016 roku. Od maksimum ze stycznia 2018 roku akcje straciły przeszło połowę wartości.

W poniedziałek po sesji PGE podało szacunkowe wyniki za I kwartał 2019 roku. Skonsolidowana EBITDA wyniosła około 1.822 mln zł wobec 2.214 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowany zysk netto wyniósł około 585 mln zł wobec 935 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA w pierwszym kwartale wyniesie 2.007 mln zł, a zysk netto 819 mln zł.

"Wyniki PGE są o około 10 proc. niższe od moich oczekiwań i od konsensusu. W mojej ocenie, to przede wszystkim efekt gorszego wyniku z segmentu energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa, a także korekt konsolidacyjnych" - powiedział PAP Biznes analityk Pekao IB Maksymilian Piotrowski.

Jedyną spółką z WIG20, która odnotowała wzrost podczas wtorkowej sesji był CD Projekt – o 0,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się we wtorek: British Automotive Holding – spadek o 17,2 proc., Braster – o 12,3 proc., Cognor – o 10,6 proc., Workservice – o 10,0 proc. i Benefit Systems – o 8,7 proc. Spadła również cena XTPL – o 6,9 proc. i Banku Handlowego – o 5,0 proc.

Braster poinformował po poniedziałkowej sesji, że nie będzie dysponował 29 maja 2019 roku środkami pozwalającymi na wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł. Zarząd spółki chce przesunąć termin wykupu na 29 listopada 2020 roku.

We wtorek członek zarządu Cognora Krzysztofa Zoła poinformował, że EBITDA grupy Cognor może być w drugim kwartale 2019 roku niższa niż w pierwszym kwartale, a w pierwszych trzech miesiącach tego roku EBITDA grupy spadła do 26,8 mln zł z 57,8 mln zł rok wcześniej.

Cena akcji Benefit Systems zniżkowała do najniższego poziomu od października 2016 roku, a akcje XTPL były najniżej od grudnia 2018 i straciły ok. 35 proc. od maksimum w lutym 2019.

Kurs akcji Banku Handlowego był z kolei najniżej od lipca 2009 roku.

Zniżkowały również ceny akcji spółek powiązanych z Leszkiem Czarneckim: Idea Bank stracił 8,8 proc., Getin Holding 7,8 proc., a Getin Noble Bank 6,3 proc.

Jak poinformowała gazeta Parkiet KNF oczekuje, że Getin Noble Bank i Idea Bank pozyskają nowy kapitał od inwestorów przed udzieleniem przez nadzorcę zgody na połączenie. Gazeta napisała, że KNF postrzega połączenie nierentownych spółek jako potencjalnie zwiększające ryzyko dla polskiego sektora bankowego.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Serinus – wzrost o 4,7 proc., Mangata – o 2,2 proc. oraz Altus TFI – o 2,1 proc.